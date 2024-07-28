يوسف بلايلي يعود إلى الترجي

الأحد، 28 يوليه 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي - الجزائر - بوركينا فاسو

عاد يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر إلى صفوف الترجي التونسي، حسبما أعلن النادي الجزائري.

وأفاد النادي الجزائري في بيان: "تعلن إدارة نادي مولودية الجزائر عن مغادرة اللاعب يوسف بلايلي رسميا صفوف الفريق بعد موسم واحد قضاه بألوان عميد الأندية الجزائرية".

وأضاف البيان "توصلت إدارة العميد إلى إتفاق مع نظيرتها من نادي الترجي التونسي الذي كان الفريق الوحيد الذي قدم عرضا لضم اللاعب الذي كان يرتبط بعقد مع المولودية حتى صيف 2025".

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وأتم البيان "تتوجه إدارة المولودية بتشكراتها الخالصة للاعب نظير كل ما قدمه للفريق و تتمنى له كل التوفيق في تجربته القادمة مع الترجي التونسي".

كما سينهي الترجي في الساعات القادمة صفقة انضمام لاعب سيخيخون يونايتد الجنوب إفريقي إلياس موكوانا، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الترجي وفريقه منذ أكثر من أسبوعين، بحسب التقارير.

ونجح بلايلي في قيادة المولودية للتتويج بلقب الدوري الجزائري الموسم الماضي، لكنه أثار الجدل خلال الفترة الماضية بعدما طلب زيادة راتبه.

صحيفة النهار الجزائرية، ذكرت في وقت سابق أن بلايلي طلب من إدارة ناديه زيادة راتبه وهو ما قابلته إدارة مولودية الجزائر بالرفض.

وأوضحت الصحيفة أن والد بلايلي عقد جلسة مع إدارة المولودية وطلب رفع راتب ابنه لكن طلبه لم يتم الموافقة عليه ما أدى إلى رحيل اللاعب.

بلايلي قاد نادي مولودية الجزائر للتتويج بلقب الدوري بعدما سجل 16 هدفا خلال 26 مباراة بالموسم المنصرم.

الدولي الجزائري الذي سبق له اللعب للترجي وتوج معه بلقبين لدوري أبطال إفريقيا.

يوسف بلايلي الترجي مولودية الجزائر
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