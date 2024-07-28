سبورت: النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم رافينيا

الأحد، 28 يوليه 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال بيتيس

ذكرت تقارير إسبانية أن إغراءات الأندية السعودية لضم رافينيا لاعب برشلونة تواصلت بعروض جديدة.

وأوضحت جريدة موندو ديبورتيفو أن برشلونة تلقى عرضا من فريق سعودي قيمته 65 مليون يورو من أجل التخلي عن رافينيا.

وأضاف التقرير أن أرسنال أيضا يراقب وضع الدولي البرازيلي مع ناديه الكتالوني.

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ولفت التقرير إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل لكن لا يستبعد أن يغير موقفه في حالة انضمام لاعبين مثل نيكو ويليامز وداني أولمو.

فيما أفادت جريدة سبورت أن النصر يرغب في ضم رافينيا وعلى استعداد لدفع نحو 100 مليون يورو للتعاقد معه.

ويهتم أستون فيلا أيضا بضم اللاعب، حسب جريدة سبورت.

ويمتد عقد رافينيا البالغ من العمر 27 عاما مع برشلونة حتى صيف 2027.

وحدد نادي برشلونة مطالبه المالية من اجل الموافقة على رحيله نجمه البرازيلي رافينيا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة لن يتخلى عن خدمات رافينيا بأقل من 90 مليون يورو.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق، أن الهلال السعودي أبرز المهتمين بالتعاقد مع رافينيا بناء على رغبة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

وفي حال انضمام رافينيا إلى الهلال فسيكون البرازيلي الخامس، إذ يضم الفريق حاليا نيمار ومالكوم ورينان لودي وميشيل.

وانتقل رافينيا إلى برشلونة قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو في صيف 2022.

وخاض رافينيا 37 مباراة مع برشلونة في الموسم المنقضي وسجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

وشارك رافينيا مع منتخب البرازيل في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ودعها السيليساو من الدور ربع النهائي.

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