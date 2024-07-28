باوك يقطع الطريق على الشباب ويضم مهاجم المغرب

أعلن نادي باوك اليوناني يوم الأحد ضم المغربي طارق تيسودالي قادما من جينت البلجيكي.

لم يعلن الفريق اليوناني قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن البالغ من العمر 31 عاما انتقل إلى باوك مقابل 3 ملايين يورو.

ووجه نادي باوك رسالة لنادي جينت أعلن بها الصفقة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وأوضح فيها: "الأعزاء في نادي جينت.. شكرًا جزيلاً على تعاونكم الرائع".

وأضاف "لا تقلقوا بشأن طارق. فهو في أيدٍ أمينة. وسنعتني به".

ووقع اللاعب على عقدة يربطه بباوك لمدة عامين مع إمكانية اضافة موسم آخر.

وأوضحت تقارير بلجيكية في الأيام الأخيرة، أن نادي الشباب السعودي كان مهتما بضم المهاجم المغربي، لكن باوك نجح في حسم الصفقة.

وشارك طارق في 51 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم الماضي مع جينت.

وسجل الدولي المغربي 21 هدفا وصنع 12.

ويلعب تيسودالي مع جينت منذ شتاء 2021، وكان عقده يمتد حتى صيف 2026 قبل أن يقرر الرحيل نحو باوك.

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