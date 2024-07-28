من أجل تعويض النصيري.. إشبيلية يقترب من ضم مهاجم نيجيريا

اقترب نادي إشبيلية من ضم كيلتشي إيهيناتشو مهاجم منتخب نيجيريا، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن النادي الأندلسي على وشك ضم إيهيناتشو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي.

وأضاف التقرير أن الاتفاق تم شفهيًا. وسيوقع المهاجم السابق البالغ من العمر 27 عامًا لإشبيلية.

ومن المقرر إجراء الفحص الطبي يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وسجل إيهياناتشو 6 أهداف في 26 مباراة في كافة المسابقات، ونجح ناديه والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى إشبيلية لتعويض رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري.

فقد أعلن نادي فنربخشة يوم الخميس ضم المغربي يوسف النصيري قادما من إشبيلية.

النصيري مهاجم إشبيلية خضع للكشف الطبي مع فنربخشة واجتازه بنجاح.

وأفاد النادي في بيان: "توصل فنربخشة إلى اتفاق مع يوسف النصيري وناديه إشبيلية بشأن انتقال اللاعب".

ووقع المهاجم المغربي على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة 5 سنوات.

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

video:1