من أجل تعويض النصيري.. إشبيلية يقترب من ضم مهاجم نيجيريا

الأحد، 28 يوليه 2024 - 11:57

كتب : FilGoal

كليتشي إيهيناتشو

اقترب نادي إشبيلية من ضم كيلتشي إيهيناتشو مهاجم منتخب نيجيريا، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن النادي الأندلسي على وشك ضم إيهيناتشو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي.

وأضاف التقرير أن الاتفاق تم شفهيًا. وسيوقع المهاجم السابق البالغ من العمر 27 عامًا لإشبيلية.

أخبار متعلقة:
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد وديا ويخسر بركلات الترجيح السقوط الودي الثاني.. ميلان يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية منافس مصر المحتمل - اليابان تحسم الصدارة عمليا بالفوز على مالي مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع عواد

ومن المقرر إجراء الفحص الطبي يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وسجل إيهياناتشو 6 أهداف في 26 مباراة في كافة المسابقات، ونجح ناديه والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى إشبيلية لتعويض رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري.

فقد أعلن نادي فنربخشة يوم الخميس ضم المغربي يوسف النصيري قادما من إشبيلية.

Image

النصيري مهاجم إشبيلية خضع للكشف الطبي مع فنربخشة واجتازه بنجاح.

وأفاد النادي في بيان: "توصل فنربخشة إلى اتفاق مع يوسف النصيري وناديه إشبيلية بشأن انتقال اللاعب".

ووقع المهاجم المغربي على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة 5 سنوات.

Image

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

إشبيلية ليستر سيتي كليتشي إيهيناتشو
نرشح لكم
بدأ الاستماع للعروض.. سكاي: أياكس يهتم بالتعاقد مع روبرتو لن يحقق حلمه؟ رومانو: اتفاق بين دورتموند ومانشستر سيتي لضم كوتو تقارير: النصر يحدد سعر التخلي عن تاليسكا للأندية التركية لتكرار تجربة سون؟ توتنام يتعاقد مع لاعب كوري جديد يوسف بلايلي يعود إلى الترجي سبورت: النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم رافينيا باوك يقطع الطريق على الشباب ويضم مهاجم المغرب مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: النني تلقى عرضا من الجزيرة الإماراتي
أخر الأخبار
أولمبياد باريس – ملاكمة أسترالية تنتقد حظر الحجاب في الرياضة الفرنسية 6 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الأولمبية الدولية: لم تكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي معتقد ديني 11 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – ميكالي: سنواصل القتال والدفاع عن حلمنا.. ورسالة إلى وسائل الإعلام 17 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – بسبب تلوث المياه في نهر السين.. منافسات الترايثلون مهددة بالإلغاء 33 دقيقة | باريس 2024
بدأ الاستماع للعروض.. سكاي: أياكس يهتم بالتعاقد مع روبرتو ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - تفوق على طوكيو.. محمد السيد إلى نصف نهائي سلاح المبارزة ساعة | باريس 2024
لن يحقق حلمه؟ رومانو: اتفاق بين دورتموند ومانشستر سيتي لضم كوتو ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – رئيس اتحاد اليد: نخطط للمنافسة على ميدالية ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي