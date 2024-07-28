أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد وديا ويخسر بركلات الترجيح

فاز أرسنال على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد 2024/2025.

تقدم راسموس هويلاند بالهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة مستغلا تمريرة من ماركوس راشفورد.

وتعادل جابرييل جيسوس لأرسنال في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني وهدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 81.

وبعد المباراة لعب الفريقين ركلات ترجيح فاز فيها مانشستر يونايتد على أرسنال بنتيجة 4-3.

ركلات الترجيح شهدت محاولة استفزاز أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد لجابرييل ميجاليس الذي سجل بنجاح.

وأهدر في ركلات الترجيح لأرسنال كل من كاي هافيرتز وكيفيور.

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مانشسر يونايتد سيلعب مباراته المقبلة ضد ريال بيتيس يوم الخميس 1 أغسطس، بينما يلتقي أرسنال مع ليفربول بنفس اليوم.