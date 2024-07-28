السقوط الودي الثاني.. ميلان يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية

الأحد، 28 يوليه 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

ميلان ضد مانشستر سيتي

فاز ميلان على مانشستر سيتي وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الهزيمة هي الثانية على التوالي لمانشستر سيتي في الوديات بعد الخسارة من سيلتيك في مباراته الأولى.

تقدم إيرلنج هالان بالهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أوسكار بوب.

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وتعادل لورينزو كولومبو لميلان في الدقيقة 34 مستغلا تمريرة من صامويل شاكويزي.

وبعد 4 دقائق أضاف كولومبو الهدف الثاني بعد صناعة أيضا من شاكويزي.

وفي الشوط الثاني تعادل مانشستر سيتي من جديد عن طريق جيمس مكيتي.

وسجل ماركو ناستي هدف الفوز لميلان في الدقيقة 78.

وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد ريال مدريد يوم الخميس 1 أغسطس، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق برشلونة يوم الأربعاء 31 يوليو.

مانشستر سيتي ميلان
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