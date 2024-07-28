بعد سفره لإنهاء إجراءات التجنيد.. اتحاد العاصمة يعلن ضم غيلاس قناوي

الأحد، 28 يوليه 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

انضمام غيلاس قناوي لاتحاد العاصمة

أعلن اتحاد العاصمة الجزائري ضم غيلاس قناوي لاعب المصري.

وأشار اتحاد العاصمة إلى أن قناوي هو خامس صفقات الفريق في الموسم الجديد.

اللاعب كان قد انضم للمصري في بداية الموسم الحالي ووقع لمدة 3 سنوات.

أخبار متعلقة:
مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. عمر عصر يتأهل منافس مصر المحتمل - اليابان تحسم الصدارة عمليا بالفوز على مالي تعليق مدير المنتخب الأولمبي على أزمة زيزو وإمكانية صدور عقوبة ضده رئيس اتحاد الملاكمة: تغيرات فسيولوجية سبب زيادة وزن يمنى عياد

اللاعب كان قد سافر منذ أيام للجزائر بعد الحصول على إذن من المصري من أجل إنهاء إجراءات التجنيد.

وأعلن المصري موافقته على بيع اللاعب لصعوبة عودته من الجزائر لارتباطه بالخدمة العسكرية.

الجزائري صاحب الـ 25 عاما لعب 29 مباراة بقميص المصري في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

اتحاد العاصمة أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

غيلاس قناوي المصري اتحاد العاصمة
نرشح لكم
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: النني تلقى عرضا من الجزيرة الإماراتي مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع عواد أولمبياد باريس - ضد 10 لاعبين.. المغرب يتلقى خسارة صادمة أمام أوكرانيا أولمبياد باريس - اشتعلت المجموعة.. الأرجنتين تفوز على العراق بثلاثية أولمبياد باريس - لحظات وصول البعثات العربية الـ 22 في حفل الافتتاح انتهت الأزمة.. بلايلي يعود لتدريبات مولودية الجزائر مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة المفاوضات مع السولية وقندوسي.. ولاعب آخر من الزمالك البلجيكي سفيكو مدربا للرجاء المغربي
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: النني تلقى عرضا من الجزيرة الإماراتي 7 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس - عمر عصر يتأهل لدور الـ 32 في تنس طاولة.. وتحديد المنافس 14 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية بندقية هوائية 23 دقيقة | باريس 2024
من أجل تعويض النصيري.. إشبيلية يقترب من ضم مهاجم نيجيريا 36 دقيقة | ميركاتو
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد وديا ويخسر بركلات الترجيح 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
السقوط الودي الثاني.. ميلان يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
بعد سفره لإنهاء إجراءات التجنيد.. اتحاد العاصمة يعلن ضم غيلاس قناوي ساعة | الوطن العربي
مباشر أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. انطلاق مباراة يارا الشرقاوي ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 2 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي