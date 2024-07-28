بعد سفره لإنهاء إجراءات التجنيد.. اتحاد العاصمة يعلن ضم غيلاس قناوي
الأحد، 28 يوليه 2024 - 10:47
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد العاصمة الجزائري ضم غيلاس قناوي لاعب المصري.
غيلاس قناوي
النادي : المصري
وأشار اتحاد العاصمة إلى أن قناوي هو خامس صفقات الفريق في الموسم الجديد.
اللاعب كان قد انضم للمصري في بداية الموسم الحالي ووقع لمدة 3 سنوات.
اللاعب كان قد سافر منذ أيام للجزائر بعد الحصول على إذن من المصري من أجل إنهاء إجراءات التجنيد.
وأعلن المصري موافقته على بيع اللاعب لصعوبة عودته من الجزائر لارتباطه بالخدمة العسكرية.
الجزائري صاحب الـ 25 عاما لعب 29 مباراة بقميص المصري في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.
اتحاد العاصمة أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
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