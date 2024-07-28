منافس مصر المحتمل - اليابان تحسم الصدارة عمليا بالفوز على مالي

الأحد، 28 يوليه 2024 - 02:57

كتب : FilGoal

منتخب اليابان الأولمبي

تغلب منتخب اليابان على مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

سجل هدف الفوز ريهيتو ياماموتو في الدقيقة 82.

وأهدر تشيكنا دومبيا ركلة جزاء لمنتخب مالي في الدقيقة 96.

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في المجموعة ذاتها تغلب منتخب باراجواي على الكيان الصهيوني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

اليابان حسمت صدارة المجموعة عمليا برصيد 6 نقاط، حيث وصل فارق أهدافها إلى (+6) بينما منتخب باراجواي الثاني برصيد 3 نقاط يصل فارق أهدافه إلى (-3).

ويأتي ذلك بفضل سقوطه المدوي على يد اليابان نفسها في الجولة الأولى بخمسة أهداف دون رد.

ويحتل منتخب مالي المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الكيان الصهيوني.

وبذلك سيكون منتخب اليابان هو منافس منتخب مصر إن تأهل بوصافة المجموعة الثالثة.

أما إذا تغلبت مصر على إسبانيا وتصدرت المجموعة الثالثة، فستلاقي ثاني المجموعة الرابعة.

اليابان منافس مصر المحتمل أولمبياد باريس
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