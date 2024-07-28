منافس مصر المحتمل - اليابان تحسم الصدارة عمليا بالفوز على مالي

تغلب منتخب اليابان على مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

سجل هدف الفوز ريهيتو ياماموتو في الدقيقة 82.

وأهدر تشيكنا دومبيا ركلة جزاء لمنتخب مالي في الدقيقة 96.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب باراجواي على الكيان الصهيوني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

اليابان حسمت صدارة المجموعة عمليا برصيد 6 نقاط، حيث وصل فارق أهدافها إلى (+6) بينما منتخب باراجواي الثاني برصيد 3 نقاط يصل فارق أهدافه إلى (-3).

ويأتي ذلك بفضل سقوطه المدوي على يد اليابان نفسها في الجولة الأولى بخمسة أهداف دون رد.

ويحتل منتخب مالي المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الكيان الصهيوني.

وبذلك سيكون منتخب اليابان هو منافس منتخب مصر إن تأهل بوصافة المجموعة الثالثة.

أما إذا تغلبت مصر على إسبانيا وتصدرت المجموعة الثالثة، فستلاقي ثاني المجموعة الرابعة.