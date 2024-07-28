تعليق مدير المنتخب الأولمبي على أزمة زيزو وإمكانية صدور عقوبة ضده

الأحد، 28 يوليه 2024 - 02:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - زيزو

رفض محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي التعليق على الأزمة الناتجة عن لقطة خروج أحمد سيد زيزو نجم الزمالك أثناء مباراة أوزبكستان.

وقال حرب في تصريحاته لقناة النهار: "التعادل غير المتوقع مع جمهورية الدومينيكان في المباراة الأولى كان دافعا للاعبين لاجتياز منتخب أوزبكستان القوي".

وأضاف "معنا 4 نقاط وتبقى لنا مباراة إسبانيا ونحن على أعتاب التأهل لدور الثمانية".

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وأوضح "النتيجة أهم من أي شيء، والأداء يتحسن مباراة تلو الأخرى. الأجواء صعبة وجماهيرية في ملعب يضم 25 ألف متفرج، ولكننا نتأقلم مباراة تلو الأخرى".

وعن مسألة زيزو قال: "يجب أن نركز في مبارياتنا ونفرح بفوزنا الآن. القادم أهم والمشوار طويل".

وعن إمكانية صدور عقوبة ضد اللاعب أوضح "عدنا للتو من المباراة وسنرى ما سيحدث".

واختتم "سنسافر من مدينة نانت إلى بوردو لخوض مباراة إسبانيا، ثم سنعرف سنذهب إلى ليون أم مارسيليا حسب ترتيبنا في المجموعة، ونتمنى الفوز على إسبانيا وتحقيق الصدارة".

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الفوز الأول له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك أمام أوزبكستان بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

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