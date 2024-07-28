رئيس اتحاد الملاكمة: تغيرات فسيولوجية سبب زيادة وزن يمنى عياد

كشف عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة عن رواية أخرى لسبب انسحاب يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024.

وقال غنيم في تصريحاته لقناة النهار: "لم أقل سوى تصريح واحد على لساني وأنا مسؤول عنه: تابعنا ميزان الفتاة حتى الأمس لأن لدينا تدريب ضبط وزن ليلة المباراة".

وأضاف "أخرنا هذا التدريب قليلًا لأنها سيتم قياس وزنها في الصباح. في الساعة 12:10 منتصف الليل أرسلت لي يمنى صورة الميزان بـ54 كيلوجرام بالضبط، لأن قياس الوزن يتم بملابس خفيفة ولا يمكن أن يدخل أحد معها الغرفة".

وأوضح "يفترض أن تنام بعد ذلك وينخفض وزنها بمقدار 100 أو 200 جرام، ولكن حدثت لها تغيرات فسيولوجية أثناء اليوم لا دخل لنا بها، وهذا سبب زيادة الـ 700 جرام".

وأكمل "إذا قلت شيئا مغايرا قبل ذلك فهو كان مجرد استنتاج، ولكن ما أقوله الآن أعرفه بعد أن جلست مع الفتاة وشرحت لي كل شيء".

وواصل "هذه الفتاة عمرها 19 عاما، وهي بطلة إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأول فتاة تأهلت إلى الأولمبياد".

وبسؤاله عما يثبت حقيقة ما حدث لها باعتبار الآمال في حصولها على ميدالية أولمبية قال: "من قال إنها ذاهبة لحصد ميدالية أوليمبية؟ إنها مشاركتها الأولى".

ويتضارب ما ذكره رئيس الاتحاد، مع ما ذكره شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية حيث قال لقناة صدى البلد: "لا يوجد سبب ممكن لزيادة الوزن غير الطعام والشراب، وهذا خطأ غير مقبول. هناك اجتماع لمناقشة ما حدث وسيتم التحقيق في الأمر".

وأوضح "لا يمكنني تحديد المسؤول الآن ولكن بالتأكيد اللاعب دائما مسؤول بشكل كبير عن الحفاظ على وزنه".

وكشف "وزن يمنى كان زائدًا كيلوجرام ونصف قبل المنافسات بـ 48 ساعة، وعادت للوزن المناسب في ليلة المباراة قبل ظهور الزيادة الأخيرة في الصباح".

ماذا حدث؟

خسرت يمنى عياد أمام الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا في منافسات الملاكمة بـ أولمبياد باريس 2024.

ونافست يمنى منافسات وزن 54 كيلوجرام.

ولم تُقم المباراة في خبر صادم ومفاجئ، لعدم اجتياز يمنى عياد للوزن المحدد.

وعند قياس الوزن تخطت الوزن المحدد وهو 54 كيلوجرام، بفارق 700 جرام.

وكشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عبر إذاعة أون سبورت: " استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة من أولمبياد باريس جاء بسبب زيادة وزنها 700 جرام قبل انطلاق المنافسات".

من هي يمنى عياد؟

كتبت اسمها في تاريخ الرياضة المصرية بعد التأهل لنهائي إفريقيا 2023 لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد.

مواليد 29 يونيو 2003، وتدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط في مسقط رأسها.

بدأت الكاراتيه ثم الكونغ فو قبل احتراف الملاكمة، وانطلق مشوارها الرياضي بعد مشاهدة شقيقتها وهي تلعب الكاراتيه.

حلم حياتها منذ بدء ممارستها الرياضة بعمر 6 سنوات في مسقط رأسها بكفر العرب في دمياط، هو المشاركة بالأولمبياد يوما ما.

لعبت لفترة في رياضة الفنون القتالية قبل أن ينصحها مدربها وائل فهر بالالتحاق برياضة الملاكمة بسبب تميزها في اللعب باليد.