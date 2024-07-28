مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع عواد

كشف وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي حقيقة التفاوض مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وقال الترهوني في تصريحاته للقناة الأولى: "محمد عواد خارج حساباتنا لأن القوانين في ليبيا تمنعنا من التعاقد مع حارس محترف".

وعن المفاوضات مع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي قال: "لم نتفاوض مع الأهلي، تفاوضنا مع عمرو السولية نفسه كونه لاعب حر".

وأوضح "وكيل اللاعب يقول إن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الأهلي يمكن تفعيله".

وأخيرا عن أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا قال: "إنه خيار أول لنادي السويحلي الليبي وسنفاوض الأهلي رسميا بشأن اللاعب خلال الأيام القادمة".

وتعاقد السويحلي بالفعل مع محمود علاء مدافع الزمالك.

وانضم محمود علاء إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وتخللت رحلته مع الفارس الأبيض إعارة في الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.