خبر في الجول - الجونة يبلغ مدافع الزمالك باستبعاده لنهاية الموسم

الأحد، 28 يوليه 2024 - 02:06

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد محمود لاعب الجونة

لن يشارك أحمد محمود مدافع الجونة المعار من الزمالك مع الفريق لنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الجونة أبلغت أحمد محمود بأنه خارج حسابات الفريق في المباريات المتبقية من الدوري.

ويأتي ذلك القرار تمهيدا لعودته للزمالك بعد نهاية الإعارة.

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وكان اللاعب يرغب في الاستمرار لنهاية الدوري وخوض ما تبقى منه بما في ذلك مواجهة الزمالك، ولكن قرار الجونة أنهى المسألة.

ويتبقى للجونة 3 مباريات، الأولى أمام الزمالك يوم 2 أغسطس، ثم أمام بلدية المحلة يوم 13 أغسطس، وأخيرا أمام المقاولون يوم 18 أغسطس.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.

أحمد محمود الجونة الزمالك الدوري المصري
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