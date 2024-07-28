أولمبياد باريس - كرة يد.. قبل مواجهة مصر.. الدنمارك تنتصر على فرنسا بفارق 8 أهداف
الأحد، 28 يوليه 2024 - 00:19
كتب : FilGoal
انتصر منتخب الدنمارك على فرنسا بنتيجة 37-29 في ختام مباريات الجولة الأولى من منافسات كرة اليد لـ أولمبياد باريس 2024.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.
وكان منتخب مصر قد استهل مباريات المجموعة بالفوز على المجر بنتيجة 35-32.
وفي نفس الجولة انتصر منتخب النرويج على الأرجنتين بنتيجة 36-31.
He's 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒏𝒆 🇩🇰. Here's the proof.#handball #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/hl4yfMEV8o— International Handball Federation (@ihfhandball) July 27, 2024
وبذلك يتصدر منتخب الدنمارك الترتيب بفارق الأهداف عن النرويج ومصر.
وسيلاقي منتخب مصر منافسه الدنمارك يوم الإثنين المقبل في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة.
ويصعد أصحاب أول أربعة مراكز إلى ربع النهائي.
وكان أبرز إنجاز لمنتخب مصر هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.