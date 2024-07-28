أولمبياد باريس - كرة يد.. قبل مواجهة مصر.. الدنمارك تنتصر على فرنسا بفارق 8 أهداف

الأحد، 28 يوليه 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

الدنمارك - فرنسا - باريس 2024

انتصر منتخب الدنمارك على فرنسا بنتيجة 37-29 في ختام مباريات الجولة الأولى من منافسات كرة اليد لـ أولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.

وكان منتخب مصر قد استهل مباريات المجموعة بالفوز على المجر بنتيجة 35-32.

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وفي نفس الجولة انتصر منتخب النرويج على الأرجنتين بنتيجة 36-31.

وبذلك يتصدر منتخب الدنمارك الترتيب بفارق الأهداف عن النرويج ومصر.

وسيلاقي منتخب مصر منافسه الدنمارك يوم الإثنين المقبل في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويصعد أصحاب أول أربعة مراكز إلى ربع النهائي.

وكان أبرز إنجاز لمنتخب مصر هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

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