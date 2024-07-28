أولمبياد باريس - أول ميدالية عربية.. التونسي فارس فرجاني يحصد فضية سلاح السابر
الأحد، 28 يوليه 2024 - 00:02
كتب : FilGoal
حصد التونسي فارس فرجاني الميدالية العربية والإفريقية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما فاز بفضية سلاح السابر.
وخسر التونسي فارس فرجاني في نهائي منافسات سلاح السابر أمام الكوري الجنوبي أوه سانج أوك، بنتيجة 15-11.
وكان فارس فرجاني فاز على المصري زياد السيسي في نصف النهائي، وخسر زياد السيسي مباراة الميدالية.
ويعد فارس فرجاني المصنف التاسع على العالم في سلاح السابر، والكوري أوه سانج أوك المصنف الرابع عشر.
وانتصر الإيطالي لويجي ساميلي المصنف السابع على زياد السيسي بنتيجة 15-12 في مباراة المركز الثالث.
وتأجل حلم الميدالية الأولمبية المصرية الأولى لوقت آخر سواء في لعبة السلاح أو المسابقات الأخرى.
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