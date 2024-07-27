أثلتيك: ليس للكبار.. دي خيا يقترب من الدوري الإيطالي

ظهرت وجهة مفاجئة للحارس الإسباني دافيد دي خيا، الغائب عن الملاعب منذ عام.

وكشف موقع "ذا أثلتيك" أن دي خيا يجري محادثات متقدمة للانضمام إلى صفوف جنوى الإيطالي.

الحارس الإسباني البالغ من العمر 33 عاما غاب طوال الموسم الماضي بعد عدم تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقضى دي خيا 12 عاما في أولد ترافورد، خاض خلالها 545 مباراة، منذ انتقاله إليه قادما من أتلتيكو مدريد في صيف 2011.

ومنذ رحيل دي خيا عن مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجاري، لم ينتقل إلى أي فريق آخر.

وأشار التقرير إلى أن خطوة واحدة تفصل دي خيا عن الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد في يناير الماضي، وهي الموافقة على تخفيض راتبه.

وكان دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا خلال عقده الأخير مع مانشستر يونايتد.

واحتل جنوى المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي، وذلك برصيد 49 نقطة.