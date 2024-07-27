أثلتيك: ليس للكبار.. دي خيا يقترب من الدوري الإيطالي

السبت، 27 يوليه 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد

ظهرت وجهة مفاجئة للحارس الإسباني دافيد دي خيا، الغائب عن الملاعب منذ عام.

وكشف موقع "ذا أثلتيك" أن دي خيا يجري محادثات متقدمة للانضمام إلى صفوف جنوى الإيطالي.

الحارس الإسباني البالغ من العمر 33 عاما غاب طوال الموسم الماضي بعد عدم تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
هداف الدوري الإسباني يقترب من روما ذا أثلتيك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم يورجنسن إندريك: رونالدو كان سبب تشجيعي لريال مدريد

وقضى دي خيا 12 عاما في أولد ترافورد، خاض خلالها 545 مباراة، منذ انتقاله إليه قادما من أتلتيكو مدريد في صيف 2011.

ومنذ رحيل دي خيا عن مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجاري، لم ينتقل إلى أي فريق آخر.

وأشار التقرير إلى أن خطوة واحدة تفصل دي خيا عن الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد في يناير الماضي، وهي الموافقة على تخفيض راتبه.

وكان دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا خلال عقده الأخير مع مانشستر يونايتد.

واحتل جنوى المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي، وذلك برصيد 49 نقطة.

دافيد دي خيا جنوى الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع عواد خبر في الجول - بيراميدز يطلب التعاقد مع محمود جاد.. والمصري يرد سريعا مصدر من الأهلي لـ في الجول: محاولة أخيرة مع سوتشي لضم يحيى عطية الله.. وحل بديل الرياضية: سلمان الفرج يجتاز الكشف الطبي مع نيوم لترميم دفاعه.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة لو نورماند تقرير برازيلي: دوجلاس كوستا قد ينضم إلى الترجي الشرق الأوسط: صراع أوروبي على ضم سعود عبد الحميد إيفرتون يعلن التعاقد مع ليندستروم قادما من نابولي
أخر الأخبار
منافس مصر المحتمل - اليابان تحسم الصدارة عمليا بالفوز على مالي 12 دقيقة | باريس 2024
تعليق مدير المنتخب الأولمبي على أزمة زيزو وإمكانية صدور عقوبة ضده 24 دقيقة | منتخب مصر
رئيس اتحاد الملاكمة: تغيرات فسيولوجية سبب زيادة وزن يمنى عياد 27 دقيقة | باريس 2024
مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع عواد 59 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الجونة يبلغ مدافع الزمالك باستبعاده لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
مدان باغتصاب طفلة ولكنه ليس خطرا.. هولندا في مرمى غضب العالم بسبب لاعبها في باريس 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - كرة يد.. قبل مواجهة مصر.. الدنمارك تنتصر على فرنسا بفارق 8 أهداف 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - في الجول يكشف هل يمكن طبيا زيادة الوزن خلال ساعات بعد استبعاد يمنى عياد من الملاكمة 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 3 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 4 إيقافات وغرامات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 31