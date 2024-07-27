أولمبياد باريس - أمين اللجنة الأولمبية يكشف: وزن يمنى عياد كان زائدا قبل المنافسات بـ 48 ساعة

كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية عن كواليس اضطرار يمنى عياد لاعبة الملاكمة للانسحاب بسبب زيادة الوزن.

وقال العريان في تصريحاته لقناة صدى البلد: "في منتصف الليل كان وزنها ملائما، ولكن في الصباح حين تم وزنها ظهرت زيادة بمقدار 700 جرام واضطرت لعدم اللعب".

وأضاف "لا يوجد سبب ممكن لزيادة الوزن غير الطعام والشراب، وهذا خطأ غير مقبول. هناك اجتماع لمناقشة ما حدث وسيتم التحقيق في الأمر".

وأوضح "لا يمكنني تحديد المسؤول الآن ولكن بالتأكيد اللاعب دائما مسؤول بشكل كبير عن الحفاظ على وزنه".

وكشف "وزن يمنى كان زائدًا كيلوجرام ونصف قبل المنافسات بـ 48 ساعة، وعادت للوزن المناسب في ليلة المباراة قبل ظهور الزيادة الأخيرة في الصباح".

وعن تحقيق زياد السيسي للمركز الرابع قال: "كنا نتمنى تحقيق ميدالية في السلاح لرفع معنويات بقية البعثة. زياد السيسي أحد اللاعبين الذين كنا نعتبرهم فرصنا في تحقيق الميداليات".

وأكمل "لا يزال لدينا محمد حمزة في سلاح الشيش ومحمد سيد في السيف والمبارزة".

وعن شكوى علي زين نجم منتخب اليد بخصوص الإقامة قال: "هذه المشاكل حقيقية، وقرابة 100 دولة اشتكوا من الطعام ونوعيته".

ماذا حدث؟

خسرت يمنى عياد أمام الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا في منافسات الملاكمة بـ أولمبياد باريس 2024.

ونافست يمنى منافسات وزن 54 كيلوجرام.

ولم تُقم المباراة في خبر صادم ومفاجئ، لعدم اجتياز يمنى عياد للوزن المحدد.

وعند قياس الوزن تخطت الوزن المحدد وهو 54 كيلوجرام، بفارق 700 جرام.

وكشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عبر إذاعة أون سبورت: " استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة من أولمبياد باريس جاء بسبب زيادة وزنها 700 جرام قبل انطلاق المنافسات".

من هي يمنى عياد؟

كتبت اسمها في تاريخ الرياضة المصرية بعد التأهل لنهائي إفريقيا 2023 لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد.

مواليد 29 يونيو 2003، وتدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط في مسقط رأسها.

بدأت الكاراتيه ثم الكونغ فو قبل احتراف الملاكمة، وانطلق مشوارها الرياضي بعد مشاهدة شقيقتها وهي تلعب الكاراتيه.

حلم حياتها منذ بدء ممارستها الرياضة بعمر 6 سنوات في مسقط رأسها بكفر العرب في دمياط، هو المشاركة بالأولمبياد يوما ما.

لعبت لفترة في رياضة الفنون القتالية قبل أن ينصحها مدربها وائل فهر بالالتحاق برياضة الملاكمة بسبب تميزها في اللعب باليد.