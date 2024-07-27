هداف الدوري الإسباني يقترب من روما

السبت، 27 يوليه 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

أرتيم دوفبيك - جيرونا ضد إشبيلية

يقترب هداف الدوري الإسباني من الانتقال إلى فريق روما.

جاء ذلك بحسب ما كشفه الصحفي فابريزيو رومانو، عن موافقة أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا، على الانتقال إلى فريق العاصمة الإيطالية.

وتوصل اللاعب لاتفاق مع روما، سيوقع بمقتضاه عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في يونيو 2029.

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ومن هذا المنطلق سيبدأ روما مفاوضاته مع جيرونا، بعرض أول يتخطى 30 مليون يورو.

واحتل دوفبيك صدارة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

وتفوق دوفبيك على ألكساندر سورلوث مهاجم فياريال بفارق هدف وحيد.

وأنهى جيرونا الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

فيما أنهى روما موسمه في المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.

المهاجم الأوكراني البالغ من العمر 27 عاما، خاض مسيرته المحلي بين فرق شيرك دنيبرو ودنيبرو وإس كي دنيبرو، وخارجها لعب مع زاريا بالتي المولدوفي، وفريقي ميتيلاند وسونديريسكي في الدنمارك.

تجربته الوحيدة في الدوريات الخمسة بدأت مع جيرونا في صيف 2023، وفي موسمه الأول كان هداف الليجا.

أرتيم دوفبيك جيرونا الدوري الإسباني
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