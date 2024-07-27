أولمبياد باريس - بركات: أزمة بين زيزو وميكالي؟ لا يوجد شيء ودعونا نركز في إسبانيا

شدد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري والمشرف على المنتخب الأولمبي على عدم وجود أي أزمة بين أحمد سيد "زيزو" وروجيرو ميكالي مدرب الفراعنة.

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كل اللاعبين معرضين للتغيير سواء لاعبين كبار أو صغار، وزيزو لا يوجد بينه وبين ميكالي أي مشاكل".

وأضاف "نحتاج للتركيز في مباراة إسبانيا بدل الحديث عن أشياء أخرى".

وأكمل "لماذا لا نفوز على إسبانيا. إسبانيا ضمنت الصعود وتريد صدارة المجموعة لكن لدينا لاعبين قادرون على الفوز عليهم وتصدر المجموعة وأن يمنحنا هذا الانتصار الثقة فيما هو قادم".

وأتم تصريحاته "من يلعب من أجل الاحتراف لن يفعل شيء مع المنتخب، نحن نلعب من أجل مصر وحتى نحقق الإنجاز الذي لم يحدث من قبل وهو الحصول على ميدالية أولمبية وسنحاول بقدر الإمكان فعل ذلك ومن يعمل لتحقيق ذلك سيحقق أهدافه الثانية".

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الفوز الأول له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك أمام أوزبكستان بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.