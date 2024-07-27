أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأحد 28 يوليو

السبت، 27 يوليه 2024 - 23:10

كتب : محمد سمير

بعثة مصر - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الأحد ظهور عديد من منافسات الألعاب الفردية.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم غد الأحد، هو ثاني أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

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10:15 صباحا (الرماية)

ريماس خليل ومي مجدي - تصفيات 10م مسدس قنص

10:30 صباحا (الجمباز)

جنى محمود - منافسات فردي جمباز فني

11 صباحا (السلاح)

محمود محسن × التشيكي ياكوب يوركا - دور الـ 64 فردي رجال المبارزة

11 صباحا (تنس طاولة)

عمر عصر × فابيو راكوتواريمانانا (دور الـ 64 فردي)

12:15 ظهرا (الرماية)

محمد حمدي وإبراهيم كُريم - تصفيات 10م مسدس قنص

12:25 صباحا (السلاح)

يارا الشرقاوي × الصينية هوانج كيانكيان - دور الـ 32 فردي سيدات الشيش

12:55 ظهرا (السلاح)

سارة حسني × الإيطالية مارتينا فافاريتو - دور الـ 32 فردي سيدات الشيش

12:55 ظهرا (السلاح)

ملك حمزة × الألمانية آن ساوير - دور الـ 32 فردي سيدات الشيش.

1 ظهرا (تنس)

ميار الشريف - دور أول فردي السيدات

1:05 ظهرا (سباحة)

لجين عبد الله منافسات 200م حرة - تصفيات

1:15 ظهرا (تنس طاولة)

محمد البيلي × البولندي ميلوسز ريزميسكي (دور الـ 64 فردي)

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1:20 ظهرا (التجديف)

محمد قوطة وأحمد خالد، زوجي التجديف الخفيف

1:50 ظهرا (السلاح)

محمد السيد × الكولومبي جون إديسون - دور الـ 32 فردي رجال المبارزة.

1:50 ظهرا (السلاح)

محمد ياسين × الياباني مينوبي كازاياسو - دور الـ32 فردي رجال المبارزة

5 مساء (كرة طائرة شاطئية)

دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي البرازيل - الجولة الأولى دور المجموعات

11 مساء (تنس طاولة)

دينا مشرف × الإسبانية ماريا شياو - دور الـ 64 فردي سيدات

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

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