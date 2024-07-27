تنس طاولة - خديجة الحكيم تتوج ببطولة إفريقيا تحت 15 عاما

توجت خديجة الحكيم لاعبة نادي الصيد بطولة إفريقيا لتنس الطاولة تحت 15 عاما.

جاء ذلك في نهائي مصري خالص، بعد فوزها على يارا البدوي.

خديجة تقدمت بأول 3 أشواط على التوالي، ثم قلصت يارا البدوي الفارق في الشوط الرابع، قبل أن تحسم الحكيم المباراة بنتيجة 4-1 في مجموع الأشواط.

وفي يوليو الماضي حصدت خديجة 3 ميداليات متنوعة في بطولة بني غازي لتنس الطاولة.

وحققت الحكيم الميدالية الفضية لمرحلة تحت 17 سنة، ومثلها لمرحلة الزوجي المختلط تحت 15 سنة، والميدالية البرونزية لمرحلة الناشئات تحت 15 سنة.

وفي العام الماضي 2023 حصدت اللاعبة الميدالية الذهبية مع منتخب مصر خلال بطولة إفريقيا تحت 15 عاما التي أقيمت في مدينة أغادير بالمغرب، رفقة يارا البدوي ونور صلاح.

خديجة اعتادت على اللعب والذهب في أغادير على وجه التحديد، إذ حصدت ذهبية بطولة أغادير الدولية لتنس الطاولة تحت 13 عاما، وذلك في عام 2022.