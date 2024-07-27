أولمبياد باريس - تنس طاولة - هنا جودة تودع من الدور الأول في منافسات فردي سيدات

السبت، 27 يوليه 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

هنا جودة - لاعب مصر في تنس الطاولة

خسرت هنا جودة من الهولندية بريت إيرلاند بنتيجة 4-0 في دور الـ 64 من منافسات الفردي سيدات بلعبة تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024.

الهولندية غير المصنفة والبالغ 30 عاما فازت على هنا جودة صاحبة الـ 16 عاما بنتيجة 4 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و13-11 و11-6 و11-6.

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وستشارك هنا جودة في منافسات الفرق سيدات بباريس 2024، بعد توديع منافسات الفردي.

وفي تنس الطاولة أيضا، خسر الثنائي (عمر عصر - دينا مشرف) أمام الثنائي المصنف الأول عالميا الصيني (وانج - صان) 0-4 في منافسات الزوجي المختلط.(مزيد من التفاصيل)

من هي هنا جودة؟

"الطفلة المعجزة" لقب أُطلق عليها بسبب تحقيقها لإنجازات غير مسبوقة على مستوى منافسات الكبار بالرغم من صغر سنها.

أصبحت أصغر بطلة لإفريقيا في تنس الطاولة بحصد ذهبية نسخة 2022 بعمر 14 عاما.

بدأت ممارسة تنس الطاولة بعمر الرابعة في النادي الأهلي، ورغم لعبها لكرة اليد والسباحة إلا أنها ارتبطت بتنس الطاولة التي أحبتها واستمرت فيها لتتفوق.

وبسبب قصر قامتها بعمر الرابعة كان المدربون يساعدونها بتقليل ارتفاع الطاولة حتى تتمكن من اللعب، وتنافست بعمر السابعة في بطولات وكان طولها بنفس ارتفاع الطاولة.

حضرت العديد من المعسكرات بعمر السابعة في الصين لتتعلم كيف تكون أسرع وأقوى ولتحسين ضرباتها الخلفية والأمامية.

بعمر 12 عاما حققت ذهبية بطولة الجمهورية بالفوز على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية على إفريقيا آنذاك.

تحدت محمد صلاح لخوض مباراة تنس طاولة وبالفعل رد عليها نجم منتخب مصر قائلا: "هل أرسل لك مكة -يقصد بنته- أولا؟ حسنا قبلت التحدي".

تصدرت التصنيف العالمي في الفئة العمرية لـ 15 و17 عاما، وأصبحت أصغر من يمثل منتخب مصر بعمر 11 عاما في 2019.

ولم تكتف هنا بالإنجازات المحلية لتحقق أرقام قارية وعالمية وتأهلت إلى الأولمبياد بعمر 16 عاما فقط.

تحب قراءة الكتب والقصص لأنها تصفي الذهن، ولا تحب استخدام الهاتف المحمول.

تتمنى أن تتقلد منصبا في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أو في الألعاب الأولمبية مستقبلا.

تنافس هنا في منافسات الفردي والفرق سيدات بباريس 2024.

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