مران الزمالك - راحة لـ عبد الله السعيد.. وعودة أوباما وعمار ياسر

حصل عبد الله السعيد لاعب الزمالك على راحة من التدريبات بقرار من الجهاز الفني خاصة غيابه عن مباراة المقاولون المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة في الدوري أمام المقاولون العرب، وهي المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت.

وحرص جوميز خلال حديثه مع اللاعبين، التأكيد على استمرار الاستعداد بكل قوة للمباريات المقبلة، ومواصلة التركيز خلال التدريبات.

وتحدث البرتغالي خلال الجلسة في بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة بيراميدز الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي نهاية الجلسة، أشاد جوميز بالروح والإصرار لدى اللاعبين، ورغبتهم في تقديم الأفضل في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وخصص الجهاز برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مواجهة بيراميدز.

وأدت هذه المجموعة، تدريبات تأهيلة داخل أرضية الملعب، من خلال الركض وبعض الفقرات الأخرى تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، بجانب أداء مران استشفائي في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

واكتفت هذه المجموعة، بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي وفقا لقرار جوميز.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون.

جاء ذلك، بعدما انتهى أوباما من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من آلام في القدم.

وشارك "أوباما" في جميع فقرات المران، سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية والتقسيمة الفنية.

وصعد الجهاز الفني يوسف أحمد لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

جاء ذلك، وفقا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي للتدريب والمشاركة مع الفريق الأول، وشارك يوسف أحمد في جميع فقرات المران.

وشارك عمار ياسر جناح الفريق في التدريبات عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي كان منها في العضلة الأمامية.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

بينما يصارع المقاولون شبح الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة، بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان التي تبدأ عند فاركو، الذي لعب مباراتين أكثر.