الزمالك يوقع عقدا احترافيا لـ يوسف وائل "الفرنسي"

السبت، 27 يوليه 2024 - 22:04

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف وائل "الفرنسي"

أعلن نادي الزمالك توقيع عقد احترافي لـ يوسف وائل "الفرنسي" لاعب فريق الشباب مواليد 2005.

وكشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك عن توقيع "الفرنسي" لاعب وسط فريق الشباب.

وأوضح بدر حامد، أن اللاعب وقع على عقود احترافية لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم الجديد.

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وأشار إلى أن يوسف وائل من اللاعبين المميزين، وسيكون من العناصر الهامة بالفريق الأول في المستقبل القريب.

وأكد بدر حامد، أن هذا الأمر جاء وفقا لسياسة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بالحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين من خلال إبرام عقود لهم.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك التعاقد مع 7 لاعبين من مشروع "كابيتانو مصر" مواليد 2008 و2009.

وجاء التعاقد مع لاعبين مواليد 2008 وهما حازم اليماني وعيد العزازي.

بينما على مستوى مواليد 2009 فتعاقد الزمالك مع كل من محمد بسيوني وعبد الرحمن علاء ويوسف علاء والسيد محمود ومحمود ناصر.

يوسف وائل "الفرنسي" الزمالك الدوري المصري
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