أولمبياد باريس - "انزلاق العديد في الدراجات الهوائية".. تأجيل وإلغاء بعض الأحداث بسبب الأمطار

السبت، 27 يوليه 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

انزلاق متسابقات الدراجات الهوائية

تعرضت العديد من المتسابقات في الدراجات الهوائية للانزلاق بدراجاتهم عند المنعطفات خلال أولمبياد باريس 2024.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن بطلة العالم في الدراجات الهوائية كلوي ديجيرت تعرضت للانزلاق خلال السباق.

واحتلت ديجيرت المركز الثالث خلف آنا هندرسون البريطانية التي احتلت المركز الثاني، بينما حصلت الأسترالية جريس براون على المركز الأول وبالتالي الميدالية الذهبية.

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ووفقا للإذاعة فإن أثر الطقس الرطب اليوم السبت تسبب في تأخير بعض الأحداث.

كما هطلت أمطار غزيرة طوال حفل الافتتاح يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفرنسية وليس فقط اليوم السبت.

وكان من المقرر أجراء الدور التمهيدي والنهائي من التزلج في ساحة كونكورد ولكن تم تأجيله إلى يوم الإثنين بسبب هطول الأمطار.

وكان من المفترض إجراء الدورين اليوم على أن يقام حدث السيدات يوم الأحد المقبل.

ومن غير المتوقع اللعب على الملاعب الخارجية في رولان جاروس، وقد تم بالفعل إلغاء العديد من المباريات، إذ كان من المقرر أن يلعب كل من كاميرون نوري وجاك دريبر ودان إيفانز وكاتي بولتر من فريق جي بي حسبما ذكرته الإذاعة.

ويقول المنظمون في تصريحات نقلتها الإذاعة إنهم على ثقة من إقامة حدث الترايثلون يوم الثلاثاء المقبل، على رغم هطول الأمطار التي أثرت على جودة المياه في نهر السين.

وقد يتم إلغاء حصة تدريبية مقررة يوم الأحد المقبل بسبب تنظيف النهر الذي أصبح بالفعل مصدر قلق قبل بدء الألعاب.

وتشير التوقعات للأيام المقبلة إلى وجود الكثير من أشعة الشمس والطقس الدافئ.

أولمبياد باريس 2024 أمريكا الدراجات الهوائية رولان جاروس
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