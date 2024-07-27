أولمبياد باريس - سلاح.. زياد السيسي ينافس على البرونزية بعد الخسارة من التونسي فرجاني

السبت، 27 يوليه 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

زياد السيسي - سلاح السيف

خسر زياد السيسي من التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-11 في نصف نهائي منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024.

ويمتلك السيسي فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية عند مواجهة الإيطالي لويجي ساميلي الذي خسر من الكوري الجنوبي أو سانجوك بنتيجة 15-5.

وتقدم التونسي المنصف رقم 13 بنتيجة 8-4 أولا، ثم عزز تقدمه ووصل لـ 14-5.

وحاول زياد تقليص الفارق وأصبح 14-11 بالفعل، لكن التونسي حسم الفوز لصالحه بنتيجة 15-11.

نتائج مباريات زياد السيسي في باريس 2024

دور الـ 32: زياد السيسي 15-11 الأرجنتيني ماريا دي تيا

دور الـ 16: زياد السيسي 15-11 الأمريكي ميتشيل سارون

دور الـ 8: زياد السيسي 15-14 الألماني ماتياس سزابو

دور الـ 4: زياد السيسي 11-15 التونسي فارس فرجاني

من هو زياد السيسي؟

مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، لاعب بالم هيلز.

هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.

متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.

والده الراحل علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.

درس الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرغب في عدم إتمام استكمال دراسته هناك قبل أن يستقر على الاستمرار عقب وفاة والده.

بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.

والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة.

حصل على ذهبية الجائزة الكبرى وأحد أبرز المرشحين لحصد الميدالية الأولمبية.

يطمح في تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس.

انتشرت شائعة بأن يلعب هو وزوجته باسم أمريكا وكشف عن تفاجئه من الشائعة ولكن ربما ذلك بسبب إقامتهم هناك، لكن الثنائي لم يفكر أبدا في الأمر من الأساس.

بطله المفضل، الأمريكي مايكل جوردان لاعب كرة السلة أما على مستوى مصر فزميله علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن.

فلسفته هي "طالما تفعل ما عليك القيام به، سيحدث ما تنتظره، فقط آمن بقدرتك على فعل ذلك".

يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.

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