أولمبياد باريس - بسبب التجسس.. خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات وإيقاف المدربة لمدة عام

السبت، 27 يوليه 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

بيف بريستمان مدربة منتخب كندا للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خصم 6 نقاط من منتخب كندا لكرةالقدم للسيدات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بسبب التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلاندا.

وكان منتخب كندا للسيدات تجسس على تدريبات منافسه منتخب نيوزيلاندا قبل مواجهة الفريقين في أولمبياد باريس بواسطة طائرة بدون طيار.

وقرر فيفا خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات وتغريم الاتحاد الكندي 200 ألف فرانك سويسري.

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كذلك إيقاف بيفرلي بريستمان مدربة منتخب كندا وجوزيف لومباردي محلل الأداء وجاسمين ماندر مساعدة المدرب لمدة عام من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وكشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عن احتجاز أحد الأفراد التابعين لمنتخب كندا للسيدات وهو غير معتمد مع أفراد البعثة الرسمية للمنتخب، وذلك بسبب التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا عن طريق طائرة بدون طيار.

وأعلنت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية في بيان رسمي التقدم ببلاغ للشرطة الفرنسية بعدما شاهدوا طائرة بدون طيار تحلق أعلى ملعب تدريب منتخب كرة القدم للسيدات يوم الإثنين الماضي.

وفور ملاحظة الطائرة فوق تدريبات منتخب نيوزيلندا تم إبلاغ السلطات الفرنسية والتي بدورها اعتقلت جوزيف لومباردي محلل الأادء في منتخب كندا ومُشغل الطائرة الذي كان يستخدمها للتجسس على تدريبات خصمه وذلك قبل المباراة بينهما غدا الخميس.

من جانبها أصدرت اللجنة الأولمبية الكندية بيان رسمي أكدت فيه الدفاع عن اللعب النظيف وشعورهم بالصدمة تجاه تصرف هذا الفرد، كما قدمت اللجنة الأولمبية الكندية الاعتذار لمنتخب نيوزيلندا للسيدات.

وقررت كندا استبعاد جوزيف لومباردي محلل الأداء وأيضا وجاسمين ماندر المدربة المساعدة التي كانت تستقبل تقارير محلل الأداء، من بعثة المنتخب في باريس وعودتهما إلى كندا فورا.

كما تقرر خضوع الثنائي لتدريب أخلاقي إلزامي في كندا حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات في المستقبل.

وكرد فعل أكبر قررت بيف بريستمان مدربة منتخب كندا للسيدات عدم قيادة الفريق في مباراة نيوزيلندا على أن تعود لقيادة المنتخب في المباراة الثانية ضد فرنسا.

وقالت بريستمان: "نيابة عن فريقنا بأكمله أود أولا وقبل كل شيء أن أعتذر للاعبين والموظفين في اتحاد كرة القدم النيوزيلندي وللاعبي منتخب كندا، هذا لا يمثل القيم التي يدافع عنها فريقنا".

وأضافت "أنا المسؤولة في نهاية المطاف عن سلوكياتنا، وبناء على ذلك وللتأكيد على التزام فيفا بالنزاهة، قررت الانسحاب طواعية من قيادة المنتخب في مباراة الخميس، وبروح المسؤولية أفعل هذا مع وضع مصالح الفريقين في الاعتبار ولضمان شعور الجميع بأن الروح الرياضية في هذه اللعبة تحظى بالدعم".

في سياق متصل قال جابرييل أتال رئيس الوزارء الفرنسي إن قوات الأمن الفرنسية التي تحرس مواقع منافسات الأولمبياد تعترض يوميا أكثر من 6 طائرات مسيرة. سواء خاصة بسياح أو غيرهم، ولذلك يجب ألا ينسى الجميع أن هناك حظر على تحليق الطائرات بدون طيار ومن يفعل ذلك سيتم اعتقاله.

ويقع المنتخبين في المجموعة الأولى بجانب فرنسا مستضيف الأولمبياد وكولومبيا.

أولمبياد باريس منتخب كندا للسيدات
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