أولمبياد باريس - ضد 10 لاعبين.. المغرب يتلقى خسارة صادمة أمام أوكرانيا

السبت، 27 يوليه 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

المغرب - باريس 2024

خسر منتخب المغرب أمام منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل هدف وحيد في ثاني جولات منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تقدم منتخب أوكرانيا بهدف دميترو كريسكيف في الدقيقة 22، بعد تمريرة من ماكسيم براجارو.

وفي الدقيقة 63 تحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء وكلفته طرد فولوديمير ساليوك.

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وسجل سفيان رحيمي ركلة الجزاء في الدقيقة 64، ليتعادل أسود الأطلس.

ولكن في الدقيقة 98 تلقى المغرب هدفا صادما متأخرا بتوقيع إيجور كراسنوبير.

الفوز أشعل المجموعة الثانية، حيث أصبح لكل فريق 3 نقاط، بعد فوز الأرجنتين على العراق 3-1 في الجولة الحالية.

وكان المغرب قد فاز على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى، بينما فاز العراق على أوكرانيا 2-1.

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