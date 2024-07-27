أولمبياد باريس - كرة يد.. النرويج تتصدر مجموعة مصر مؤقتا بالفوز على الأرجنتين

السبت، 27 يوليه 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

النرويج - الأرجنتين - كرة يد

انتصر منتخب النرويج لكرة اليد على الأرجنتين بنتيجة 36-31 في الجولة من مرحلة المجموعات لـ أولمبياد باريس 2024 ضمن مجموعة منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.

وكان منتخب مصر قد استهل مباريات المجموعة بالفوز على المجر بنتيجة 35-32.

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وتصدر منتخب النرويج الترتيب بفارق الأهداف مؤقتا برصيد نقطتين عن مصر.

وتختتم مباريات المجموعة بقمة بين فرنسا والدنمارك في العاشرة مساءً اليوم السبت.

وسيلاقي منتخب مصر منافسه الدنمارك يوم الإثنين المقبل في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويصعد أصحاب أول أربعة مراكز إلى ربع النهائي.

وكان أبرز إنجاز لمنتخب مصر هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

النرويج - الأرجنتين - كرة يد كرة يد أولمبياد باريس باريس 2024
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