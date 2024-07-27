أولمبياد باريس - نتائج معقدة تقود للعب النظيف.. سيناريوهات تأهل وخروج منتخب مصر الأولمبي

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا هاما للغاية على أوزبكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسجل أحمد نبيل كوكا هدف فوز الفراعنة في الدقيقة 11.

ويأتي ذلك بعد تعادل مصر مع جمهورية الدومينيكان في المباراة الأولى بدون أهداف.

النتيجة حسمت خروج أوزبكستان بعد فشلها في حصد أي نقطة من المجموعة الثالثة، حيث خسرت من إسبانيا أيضًا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

إسبانيا بدورها هزمت جمهورية الدومينيكان 3-1 في الجولة الحالية، لتحسم صعودها إلى دور الثمانية أيا كانت النتائج.

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والآن يبقى الصراع على المركز الثاني بين مصر وجمهورية الدومينيكان، فماذا يمكن أن يحدث؟

ترتيب المجموعة الحالي:

1- إسبانيا: 6 نقاط (+3)

2- مصر: 4 نقاط (+1)

3- جمهورية الدومينيكان: نقطة (-2)

4- أوزبكستان: صفر (-2)

الجولة الأخيرة - الثلاثاء 30 يوليو

مصر × إسبانيا

جمهورية الدومينيكان × أوزبكستان

ماذا تحتاج مصر لضمان التأهل؟

الفوز أو التعادل مع إسبانيا، أي نقطة تحسم الأمور دون النظر لنتيجة مباراة الدومينيكان مع أوزبكستان.

فماذا إن خسر المنتخب أمام إسبانيا؟

الضمان الأسهل هو عدم فوز جمهورية الدومينيكان على أوزبكستان.

أما إذا فازت جمهورية الدومينيكان وتساوت مع مصر عند 4 نقاط، سيصبح الحُكم لفارق الأهداف.

حاليا مصر سجلت هدف وحيد ولم تتلقَ أي شيء (+1)، بينما سجلت الدومينيكان هدفا وتلقت 3 أهداف (-2).

الحسابات هنا قد تتعقد كثيرا، فالفارق 3 أهداف، وفي حالة التساوي سنلجأ للفريق الذي سجل أهدافا أكثر.

فمثلا خسارة مصر 1-0 وفوز الدومينيكان 2-0 يعني التساوي في فارق الأهداف، ولكن يتأهل منتخب جمهورية الدومينيكان بتسجيله لأهداف أكثر.

كذلك خسارة مصر بفارق هدفين تهدي الدومينيكان التأهل بأي فوز شرط ألا تسجل مصر أهداف إجمالية أكثر خلال الخسارة، مثل أن تفوز الدومينيكان 1-0 وتخسر مصر 4-2.

الاحتمال الأكثر تعقيدا هو أن تتساوى الأهداف في خسارة مصر وفوز جمهورية الدومينيكان، مثل أن تفوز الدومينيكان 1-0 وتخسر مصر 3-1، هنا يصبح لكل فريق هدفين وعليه 3.

في حالة تساوي فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، يتجه كل شيء للمواجهات المباشرة، والمواجهة المباشرة كما نعرف انتهت بالتعادل 0-0، هنا نذهب لنقاط اللعب النظيف.

هذا العنصر لصالح مصر حتى الآن، حيث تلقت 3 إنذارات، بينما تلقت جمهورية الدومينيكان إنذارين وطرد مباشر.

في احتساب نقاط اللعب النظيف، تساوي البطاقة الصفراء نقطة، وتساوي الحمراء للإنذار الثاني 3 نقاط، وتساوي الحمراء المباشرة 5 نقاط، ما يعني أن رصيد مصر 3 نقاط، ورصيد الدومينيكان 7، وما لم نتخطاهم في ذلك الصدد سنظل في أمان من شر هذا السيناريو.

أما إذا واصلت الأمور تعقيدها وتساوت مصر مع الدومينيكان في نقاط اللعب النظيف، لن يبقَ في اللائحة سوى حل واحد: القرعة.