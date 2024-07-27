أولمبياد باريس - موعد مباراة مصر الأولمبي ضد إسبانيا.. القناة الناقلة والمعلق

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ أولمبياد باريس 2024.

ويأمل منتخب مصر حسم التأهل لربع النهائي بعدما حقق فوزا ثمينا على أوزبكستان بنتيجة 1-0.

وحسم منتخب إسبانيا تأهله فعليا لربع النهائي بعدما حقق الفوز صباح اليوم على أوزبكستان بنتيجة 3-1.

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ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه ومنتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل منتخب جمهورية الدومينيكان المركز الثالث برصيد نقطة، ويتذيل منتخب أوزبكستان الترتيب بدون رصيد.

ويساوي التعادل التأهل في المركز الثاني، فيما يعني الفوز خطف صدارة المجموعة على صاحب فضية طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر ضد إسبانيا

ستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 30 يوليو.

ويستضيف ملعب لابوجوار معقل نادي نانت الفرنسي المباراة.

وستبدأ المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويعلق على أحداث اللقاء: علي محمد علي.