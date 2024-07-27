أولمبياد باريس - الفوز الأول.. هدف كوكا "بالصدفة" يُنصر مصر على أوزبكستان

السبت، 27 يوليه 2024 - 19:59

كتب : عمرو عبد المنعم

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان

حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الفوز الأول له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك أمام أوزبكستان بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

وفاز منتخب إسبانيا على الدومينيكان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويقبع منتخب أوزبكستان في المركز الأخير دون نقاط.

هدف فوز مصر جاء عن طريق أحمد نبيل "كوكا".

وصف المباراة

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وشهد تشكيل مصر عودة كوكا لاعب الوسط بعد تعافيه من الإصابة وشارك بدلا من أحمد عاطف "قطة".

بدأ منتخب مصر المباراة بنشاط هجومي ومحاولات للتسجيل المبكر، وبالفعل أسفر الضغط عن هدف للفراعنة في الدقيقة 11 عن طريق كوكا.

وجاء الهدف بعد عرضية من زيزو قابلها أسامة فيصل بضربة رأسية ارتدت من القائم ثم أبعدها الدفاع لكن الكرة اصطدمت في جسد كوكا ثم في القائم وذهبت إلى الشباك.

وحصل محمد شحاتة على إنذار في الدقيقة 13 بعد تدخل على أحد لاعبي .

وكاد منتخب أن يدرك التعادل في الدقيقة 24 بعد عرضية من ناحية اليمين قابلها المهاجم بتسديدة لكن الكرة مرت جوار القائم بغرابة.

واستمر منتخب في الضغط وأبعد الدفاع المصري عرضية أرضية خطيرة من أمام المرمى.

وسجل منتخب هدف التعادل في الدقيقة 29 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وتألق حمزة علاء قبل نهاية الشوط الأول وأبعد عرضية أرضية خطيرة بالقدم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت محاولات وأبعد الدفاع المصري فرصة خطيرة للغاية من أمام المرمى في الدقيقة 55.

وأهدر زيزو فرصة غريبة أمام المرمى بعد عرضية من ناحية اليمين بقدم أحمد عيد، لكن زيزو سدد الكرة خارج الشباك.

وسدد محمد النني كرة من أمام منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأهدر إبراهيم عادل فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما مر ببراعة من الدفاع ثم سدد بغرابة بعيدا عن المرمى.

وأجرى روجيرو ميكالي تبديل مزدوج في الدقيقة 67 بنزول مصطفى سعد وأحمد عاطف بدلا من زيزو ومحمد شحاتة.

وواصل حمزة علاء التألق وتصدى لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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