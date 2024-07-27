أولمبياد باريس – تنس.. دجوكوفيتش إلى الدور الثاني بانتظار نادال.. وألكاراز يفوز على هادي حبيب

السبت، 27 يوليه 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش - تنس

فاز نوفاك دجوكوفيتش على ماتيو إبدين بمجموعتين دون مقابل في الدور الأول من منافسات فردي التنس في أولمبياد باريس 2024.

وحقق دجوكوفيتش الفوز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-0، بينما فاز في الثانية بنتيجة 6-1.

وينتظر دجوكوفيتش الفائز من رافاييل نادال ومارتون فوسوفيكس في الدور الثاني.

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وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز كارلوس ألكاراز على اللبناني هادي حبيب بمجموعتين دون مقابل.

حسم ألكاراز المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، بينما فاز في المجموعة الثانية بجانب 6-1.

نوفاك دجوكوفيتش كارلوس ألكاراز تنس أولمبياد باريس 2024
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