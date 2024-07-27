أولمبياد باريس – تنس.. دجوكوفيتش إلى الدور الثاني بانتظار نادال.. وألكاراز يفوز على هادي حبيب

فاز نوفاك دجوكوفيتش على ماتيو إبدين بمجموعتين دون مقابل في الدور الأول من منافسات فردي التنس في أولمبياد باريس 2024.

وحقق دجوكوفيتش الفوز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-0، بينما فاز في الثانية بنتيجة 6-1.

وينتظر دجوكوفيتش الفائز من رافاييل نادال ومارتون فوسوفيكس في الدور الثاني.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز كارلوس ألكاراز على اللبناني هادي حبيب بمجموعتين دون مقابل.

حسم ألكاراز المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، بينما فاز في المجموعة الثانية بجانب 6-1.