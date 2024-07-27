خبر في الجول – الإسماعيلي يتلقى دعوة لمواجهة السد احتفالا بالمئوية

السبت، 27 يوليه 2024 - 19:51

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

تلقى الإسماعيلي دعوة لمواجهة السد القطري احتفالا بالمئوية خلال العام الجاري.

وتأسس الإسماعيلي في عام 1924.

وتحدث مصدر من الإسماعيلي مع أن النادي تلقى دعوة من السد القطري لمواجهة ودية في العاصمة القطرية الدوحة ضمن احتفالات النادي المئوية.

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وكشف المصدر عن موعد المباراة إذ سيكون في الخامس أو السادس من شهر أغسطس المقبل.

ولعب الدراويش ضد منافسه الأهلي الليبي في مارس الماضي في ليبيا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما خلال الاحتفال بمئوية الدراويش وكذلك مهرجان اعتزال ونيس خير نجم الأهلي الليبي السابق.

وسجل ثنائية الأهلي الليبي أسامة الصريط وسالم روما.

وأعلن الإسماعيلي قبل المباراة تعيين اللواء ركن خالد خليفة حفتر، اللواء بالجيش الليبي رئيسا شرفيا وذلك تزامنا مع احتفالية مئوية تأسيس الدراويش.

وعلى الجانب الآخر تم تكريم ونيس في مهرجان اعتزاله بعد مسيرته الكروية والذي يعد من أساطير الأهلي الليبي.

ونيس كان هو صاحب ضربة البداية للمباراة ورد التحية للجماهير في الملعب.

الإسماعيلي السد الأهلي الليبي الدراويش
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