أولمبياد باريس - جمباز فني.. عمر العربي يحتل المركز الـ 27
السبت، 27 يوليه 2024 - 19:48
كتب : FilGoal
احتل عمر العربي لاعب الجمباز الفني المركز الـ 27 في منافسات اللعبة بـ أولمبياد باريس 2024.
وأنهى عمر منافسات الفردي العام في المركز الـ 27 من أصل 28 لاعبا.
وحقق عمر إجمالي 78.665 نقطة خلال المنافسات المتنوعة التي خاضها اليوم.
من هو عمر العربي؟
مواليد 10 فبراير 1999، درس طب الأسنان بجامعة فاروس بالإسكندرية.
بدأ ممارسة الجمباز في السادسة من عمره وهو سن يعتبر متأخر للالتحاق باللعبة.
والدته الأكثر تأثيرا في مسيرته الرياضية، وعانى من مشكلة بالقدم في 2018 واجتمع الأطباء على صعوبة عودته للجمباز مجددا، وأبلغته والدته أنه سيعود أقوى وهو ما حدث بالفعل.
بعد الإصابة التي توقع أن تنهي مسيرته شارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.
انضم إلى النادي الأهلي في نهاية 2021.
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