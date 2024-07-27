أولمبياد باريس - طائرة.. بولندا تنتصر على مصر بـ 3 أشواط دون مقابل

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة أمام بولندا في الجولة الأولى من مباريات الجولة الثانية لمنافسات الكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024.

وانتصرت بولندا بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وحسمت بولندا الشوط الأول بنتيجة 25-21، والثاني بنتيجة 25-19.

واتسع الفارق في الشوط الثالث لصالح بولندا بنتيجة 25-13.

وفي المجموعة انتصر منتخب إيطاليا على البرازيل بنتيجة 3-1 صباح اليوم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، بالإضافة لأفضل 2 حققوا المركز الثالث.

وتمتلك البرازيل وإيطاليا أكثر عدد من الميداليات في تاريخ الأولمبياد بالكرة الطائرة.

وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، والبرازيل مع بولندا.