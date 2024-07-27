أولمبياد باريس - اشتعلت المجموعة.. الأرجنتين تفوز على العراق بثلاثية

السبت، 27 يوليه 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

العراق والأرجنتين

فاز منتخب الأرجنتين على العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

المباراة أقيمت على ملعب جروباما.

بالفوز ارتفع رصيد الأرجنتين للنقطة الثالثة، بينما توقف رصيد العراق عند نفس الرصيد.

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تقدم تياجو ألمادا للأرجنتين بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14.

وتعادل أيمن حسين للعراق قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول برأسية رائعة.

وأضاف لوتشيانو جوندو الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 62.

وأنهى إزيكويل فيرنانديز أهداف الأرجنتين بهدف ثالث من تسديدة رائعة في الدقيقة 85.

وسيلعب منتخب الأرجنتين مباراته المقبلة ضد أوكرانيا، بينما يلتقي العراق مع المغرب.

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