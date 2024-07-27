أولمبياد باريس - الإيطالي تامبيري يفقد خاتم زفافه خلال الافتتاح.. ويوجه رسالة لزوجته

تقدم العداء الإيطالي جيانماركو تامبيري باعتذار لزوجته بعدما فقد خاتم زفافه خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

صاحب الذهبية في أولمبياد ريو 2020 كان هو حامل علم إيطاليا خلال حفل افتتاح الأولمبياد الذي أقيم في نهر السين.

وخلال الحفل انزلق الخاتم من يده وسقط في النهر.

وكتب تامبيري عبر إنستجرام: "أنا آسف يا حبي، آسف للغاية".

وألقى تامبيري باللوم على "فقدانه لكثير من الوزن" و"الحماسة التي لا يمكن كبتها" خلال الحفل.

وأضاف الإيطالي: "إذا حدث ذلك، وإذا فقدت الخاتم، فلا أتخيل مكانا أفضل، لأنه سيبقي في قاع نهر مدينة الحب".

واقترح تامبيري إلقاء ختام زوجته في النهر "سيكونان معا للأبد وسيكون هذا عذر آخر لتجديد عهودنا والزواج مجددا".

View this post on Instagram A post shared by HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

وردت عليه كيارا زوجته: "أنت فقط من يستطيع تحويل هذا الأمر لرومانسي".

وإليكم نص الرسالة بالكامل

"أنا آسف يا حبي، أنا آسف للغاية.

الكثير من الماء، أو فقدان الكثير من الكيلوجرامات في الأشهر القليلة الماضية، أو ربما الحماس الذي لا يمكن السيطرة عليه لما كنا نفعله. ربما الثلاثة، والحقيقة هي أنني رأيته ينزلق بعيدا، ورأيته يطير.... تابعته بعيني حتى رأيته يرتد داخل القارب.

بريق أمل... لكن للأسف كان الارتداد في الاتجاه الخاطئ وطار في الهواء أكثر من ألف مرة، رأيته يغوص في الماء كما لو كان هذا هو المكان الوحيد الذي أراد أن يكون فيه.

لحظات قليلة استمرت إلى الأبد.

لكن إذا حدث ذلك بالفعل، إذا اضطررت حقا إلى فقدان هذا الإيمان، فلن أتخيل مكانا أفضل. سيبقى الخاتم إلى الأبد في مجرى نهر مدينة الحب، طار بعيدا بينما كنت أحاول حمل الألوان الثلاثة الإيطالية إلى أعلى مستوى ممكن خلال حفل افتتاح أهم حدث رياضي في العالم. إذا اضطررت إلى اختلاق عذر، فلن أتمكن أبدا من أن أكون مبدعا إلى هذا الحد.

أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك جانب شعري كبير وراء جريمة الأمس، وإذا أردت فسنرمي خاتمك في ذلك النهر أيضا حتى يظلا معا إلى الأبد وسيكون لدينا عذر آخر لتجديد وعودنا، كما طلبت مني دائما. والزواج مرة أخرى.

أحبك حبي.

قد يكون فأل خير للعودة إلى الوطن مع المزيد من الذهب".

وتزوج تامبيري من كيارا في سبتمبر 2022.

ووصف تامبيري رفع علم إيطاليا خلال حفل افتتاح الأولمبياد: "من اللحظات القليلة التي تدوم طيلة العمر".

وحقق الإيطالي ذهبية القفز العالي في الأولمبياد الماضية مناصفة مع معتز برشم.

video:1