باريس - بهدفه في أوزباكستان.. كوكا رقم 37 الذي يسجل لمصر في الأولمبياد

السبت، 27 يوليه 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أحمد نبيل كوكا

سجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي ضد أوزباكستان.

ويواجه منتخب مصر منافسه أوزباكستان في المباراة التي تجمعهما حاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 11 بعدما سدد أسامة فيصل كرة ارتطمت في القائم ثم ارتدت إلى مدافع أوزباكستان ليشتتها وترتد في كوكا وتسكن الشباك.

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وأصبح كوكا اللاعب الثامن الذي يسجل للفراعنة في تاريخ المشاركات الأولمبية.

وجاءت القائمة كالتالي:

سجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي ضد أوزباكستان.

ويواجه منتخب مصر منافسه أوزباكستان في المباراة التي تجمعهما حاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 11 بعدما سدد أسامة فيصل كرة ارتطمت في القائم ثم ارتدت إلى مدافع أوزباكستان ليشتتها وترتد في كوكا وتسكن الشباك.

وأصبح كوكا اللاعب الـ37 الذي يسجل للفراعنة في تاريخ المشاركات الأولمبية.

وجاءت القائمة كالتالي:

مصطفى رياض 8 أهداف

علي محمود رياض ومختار التتش وسيد الضظوي 4 أهداف

رفعت الفناجيلي ورأفت عطية ومحمد صلاح 3 أهداف

محمد بدوي وعماد سليمان وسمير قطب وسيد أباظة وحسين حجازي وهادي خشبة ومحمد أبو تريكة وإبراهيم يكن هدفين

أحمد نبيل "كوكا" وعبد الكريم صقر وموسى أبو العظم وكامل الفار وأحمد مكاوي وزكي عثمان وحسن علوبة وعلي الحسن وسيد حودة ومجدي عبد الغني وعلي شحاتة ومحمد يوسف وإبراهيم المصري وأحمد ياسر ريان ومروان محسن وعمار حمدي ومحمد شاهين وصديق محمد وكمال عتمان ومحمود حسن ومحمود الخطيب ومحمد الجندي هدف واحد

وتعادل منتخب مصر مع منافسه الدومينيكان في الجولة الأولى بدون أهداف.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط حتى الآن.

ويحتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب أوزباكستان بدون نقاط حتى هذه اللحظة.

وتعادل منتخب مصر مع منافسه الدومينيكان في الجولة الأولى بدون أهداف.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط حتى الآن.

ويحتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب أوزباكستان بدون نقاط حتى هذه اللحظة.

أحمد نبيل كوكا منتخب مصر أولمبياد باريس 2024 أوزباكستان
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