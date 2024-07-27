أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. إسبانيا إلى ربع النهائي بالفوز على الدومنيكان

حقق منتخب إسبانيا الفوز على جمهورية الدومنيكان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

بالفوز يكون منتخب إسبانيا قد تأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي كأول منتخب يضمه تأهله في الدورة حتى الآن.

وارتفع رصيد إسبانيا للنقطة السادسة في صدارى المجموعة، بينما توقف رصيد الدومنيكان عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

تقدم فيرمين لوبيز لإسبانيا بالهدف الأول بعد خطأ في التحضير من دفاعات الدومنيكان ليخطف لوبيز الكرة ويسجل في الشباك في الدقيقة 24.

وتعادل منتخب الدومنيكان في الدقيقة 37 برأسية قوية من أنخيل مونتيس.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة حصل إديسون إزكونا لاعب الدومنيكان على بطاقة حمراء.

في الشوط الثاني أعاد أليكس باينا منتخب إسبانيا للتقدم بالهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 55.

وأنهى ميجيل جوتيريز ثلاثة إسبانيا بهدف ثالث بكرة من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراته الأخيرة في المجموعة ضد مصر يوم الثلاثاء المقبل.