أولمبياد باريس - زياد السيسي لنصف نهائي سلاح السابر.. وعامر يودع بصعوبة

تأهل زياد السيسي لنصف نهائي منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024.

فيما خسر محمد عامر من الإيطالي لويجي ساميلي في ربع النهائي.

وانتصر زياد على الألماني ماتياس سزابو في ربع النهائي بالنقطة الفاصلة الذهبية بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 15-14.

فيما خسر عامر من لويجي 15-13، رغم تقدمه في بداية اللقاء.

وسيواجه السيسي خصمه التونسي فارس فرجاني في نصف النهائي.

ويمتلك السيسي فرصة حصد أولى ميداليات المصرية والعربية في أولمبياد باريس 2024.

فيما سيواجه لويجي خصمه الكوري أو سانجوك في ثاني مباريات المربع الذهبي.

وستبدأ مباراتي نصف النهائي في التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباريات السلاح اليوم على بي إن سبورتس 4 بدءا من الثامنة مساءً وتغطية لمباريات نصف النهائي ومباريات التتويج بالميداليات.

من هو محمد عامر؟

مواليد 18 ديسمبر 1997، يلعب لنادي تيم مورهاوس للمبارزة بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يتحدث اللغتين الإنجليزية والألمانية بخلاف العربية.

بدأ ممارسة السلاح بعمر 12 عاما في نادي الشمس، بعدما كان يلعب كرة القدم والجودو في البداية بنفس النادي.

انتقل لممارسة سلاح الشيش بعد تشجيع والدته له.

بطله المفضل الإيطالي ألدو مونتانو الحائز على خمس ميداليات أولمبية في المبارزة.

حصد ذهبية بطولة العالم للناشئين في 2015، بينما أفضل نتائجه على مستوى الكبار كان المركز السادس في 2022.

من هو زياد السيسي؟

مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، لاعب بالم هيلز.

هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.

متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.

والده الراحل علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.

درس الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرغب في عدم إتمام استكمال دراسته هناك قبل أن يستقر على الاستمرار عقب وفاة والده.

بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.

والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة.

حصل على ذهبية الجائزة الكبرى وأحد أبرز المرشحين لحصد الميدالية الأولمبية.

يطمح في تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس.

انتشرت شائعة بأن يلعب هو وزوجته باسم أمريكا وكشف عن تفاجئه من الشائعة ولكن ربما ذلك بسبب إقامتهم هناك، لكن الثنائي لم يفكر أبدا في الأمر من الأساس.

بطله المفضل، الأمريكي مايكل جوردان لاعب كرة السلة أما على مستوى مصر فزميله علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن.

فلسفته هي "طالما تفعل ما عليك القيام به، سيحدث ما تنتظره، فقط آمن بقدرتك على فعل ذلك".

يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.