خبر في الجول – المصري يفاضل بين عرضي غزل المحلة وبتروجت لضم جريشة
السبت، 27 يوليه 2024 - 17:46
كتب : عمرو نبيل
يفاضل النادي المصري بين عرضين من الدوري الممتاز للتخلي عن لاعبه حسام جريشة.
حسام جريشة
النادي : المصري
وعاد جريشة لصفوف المصري بعدما لعب معارا لنادي سموحة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري يفاضل بين عرضي بتروجت وغزل المحلة للحصول على خدمات جريشة.
جريشة شارك مع سموحة في 7 مباريات، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.
صاحب الـ27 عاما انضم إلى صفوف المصري قادما من بروكسي في الانتقالات الشتوية من عام 2023.
ولعب جريشة إجمالا 14 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.
بتروجت وغزل المحلة عادا إلى الدوري الممتاز بعد تصدر الأول لدوري المحترفين وحصول الثاني على الوصافة.
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