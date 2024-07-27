انتهت أولمبياد باريس - كرة طائرة.. مصر (0)-(3) بولندا.. خسارة أولى
السبت، 27 يوليه 2024 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد بولندا في الجولة الأولى من الكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024.
وانتصر منتخب إيطاليا في نفس المجموعة على البرازيل بنتيجة 3-1.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، بالإضافة لأفضل 2 حققوا المركز الثالث.
وتمتلك البرازيل وإيطاليا أكثر عدد من الميداليات في تاريخ الأولمبياد بالكرة الطائرة.
وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع إيطاليا، والبرازيل مع بولندا.
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نهاية اللقاء بفوز بولندا بنتيجة 3-0
نهاية الشوط الثالث بفوز بولندا 25-13
تقدم مصر 7-5
الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بفوز بولندا 25-19
تقدم بولندا بنتيجة 17-14
التعادل 11-11 بين مصر وبولندا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بفوز بولندا 25-21
تقدم 19-16
تقدم بولندا 13-10
التعادل 5-5
المباراة بدأت في السادسة مساءً ومذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 8.