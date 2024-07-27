انتهت أولمبياد باريس - كرة طائرة.. مصر (0)-(3) بولندا.. خسارة أولى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد بولندا في الجولة الأولى من الكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024.

وانتصر منتخب إيطاليا في نفس المجموعة على البرازيل بنتيجة 3-1.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، بالإضافة لأفضل 2 حققوا المركز الثالث.

وتمتلك البرازيل وإيطاليا أكثر عدد من الميداليات في تاريخ الأولمبياد بالكرة الطائرة.

وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع إيطاليا، والبرازيل مع بولندا.

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نهاية اللقاء بفوز بولندا بنتيجة 3-0

نهاية الشوط الثالث بفوز بولندا 25-13

تقدم مصر 7-5

الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بفوز بولندا 25-19

تقدم بولندا بنتيجة 17-14

التعادل 11-11 بين مصر وبولندا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز بولندا 25-21

تقدم 19-16

تقدم بولندا 13-10

التعادل 5-5

المباراة بدأت في السادسة مساءً ومذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 8.