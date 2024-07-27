انتهت أولمبياد باريس - كرة طائرة.. مصر (0)-(3) بولندا.. خسارة أولى

السبت، 27 يوليه 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد بولندا في الجولة الأولى من الكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024.

وانتصر منتخب إيطاليا في نفس المجموعة على البرازيل بنتيجة 3-1.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، بالإضافة لأفضل 2 حققوا المركز الثالث.

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وتمتلك البرازيل وإيطاليا أكثر عدد من الميداليات في تاريخ الأولمبياد بالكرة الطائرة.

وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع إيطاليا، والبرازيل مع بولندا.

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نهاية اللقاء بفوز بولندا بنتيجة 3-0

نهاية الشوط الثالث بفوز بولندا 25-13

تقدم مصر 7-5

الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بفوز بولندا 25-19

تقدم بولندا بنتيجة 17-14

التعادل 11-11 بين مصر وبولندا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز بولندا 25-21

تقدم 19-16

تقدم بولندا 13-10

التعادل 5-5

المباراة بدأت في السادسة مساءً ومذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 8.

منتخب مصر كرة طائرة أولمبياد باريس باريس 2024
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