انتهت أولمبياد باريس - مصر (1)-(0) أوزبكستان.. فوز الفراعنة

السبت، 27 يوليه 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - زيزو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وأوزباكستان التي تقام في ملعب دي لابيجيور في ثاني جولات أولمبياد باريس 2024.

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ق 68: حمزة علاء يواصل التألق

ق 67: خروج زيزو ونزول مصطفى سعد وخروج شحاتة ونزول قطة

ق 64: إبراهيم عادل يهدر بغرابة

ق 60: تسديدة من النني يبعدها الحارس

ق 56: ماذا أهدرت يا زيزو بعد عرضية أحمد عيد

ق 55: فرصة خطيرة يبعدها دفاع مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: حمزة علاء يبعد عرضية بالقدم

ق 29: هدف تعادل غير محتسب بسبب التسلل

ق 25: عرضية أرضية يبعدها الدفاع في الوقت المناسب بعد تسديدة

ق 24: التعادل يضيع بغرابة بعد عرضية وتسديدة مرت جوار القائم

ق 13: إنذار لمحمد شحاتة

ق 11: جوووووووووووول كوكا والأول بعد تسديدة من أسامة فيصل اصطدمت في القائم ثم شتتها الدفاع لتصطدم في جسد كوكا وتسكن الشباك بطريقة غريبة

ق 7: محاولات حمراء دون خطورة

انطلاق المباراة

مصر الأولمبي أوزباكستان الأولمبي أولمبياد باريس
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