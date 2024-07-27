انتهت أولمبياد باريس - مصر (1)-(0) أوزبكستان.. فوز الفراعنة
السبت، 27 يوليه 2024 - 17:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وأوزباكستان التي تقام في ملعب دي لابيجيور في ثاني جولات أولمبياد باريس 2024.
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ق 68: حمزة علاء يواصل التألق
ق 67: خروج زيزو ونزول مصطفى سعد وخروج شحاتة ونزول قطة
ق 64: إبراهيم عادل يهدر بغرابة
ق 60: تسديدة من النني يبعدها الحارس
ق 56: ماذا أهدرت يا زيزو بعد عرضية أحمد عيد
ق 55: فرصة خطيرة يبعدها دفاع مصر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: حمزة علاء يبعد عرضية بالقدم
ق 29: هدف تعادل غير محتسب بسبب التسلل
ق 25: عرضية أرضية يبعدها الدفاع في الوقت المناسب بعد تسديدة
ق 24: التعادل يضيع بغرابة بعد عرضية وتسديدة مرت جوار القائم
ق 13: إنذار لمحمد شحاتة
ق 11: جوووووووووووول كوكا والأول بعد تسديدة من أسامة فيصل اصطدمت في القائم ثم شتتها الدفاع لتصطدم في جسد كوكا وتسكن الشباك بطريقة غريبة
ق 7: محاولات حمراء دون خطورة
انطلاق المباراة