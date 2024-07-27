خبر في الجول - بيراميدز يطلب التعاقد مع محمود جاد.. والمصري يرد سريعا
السبت، 27 يوليه 2024 - 17:33
كتب : عمرو نبيل
طلب نادي بيراميدز التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى النادي المصري بداية من الموسم المقبل.
ويمتد تعاقد محمود جاد مع المصري حتى صيف 2026.
وحسبما علم فإن بيراميدز طلب التعاقد مع محمود جاد حارس المصري لكن طلبه قوبل بالرفض لحاجة ناديه إلى خدماته.
جاد صاحب الـ 25 عاما انضم لصفوف المصري قادما من إنبي في صيف 2022.
جاد لعب مع المصري 51 مباراة واستقبلت شباكه 59 هدفا وحافظ عليها خلال 19 مباراة.
وخلال الموسم الحالي لعب جاد 28 مباراة واستقبلت شباكه 34 هدفا وحافظ عليها 9 مباريات.
ويعود المصري للمشاركة في البطولات الإفريقية بداية من الموسم المقبل، إذ يشارك في البطولة الكونفدرالية.
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