أولمبياد باريس - مهاجم روما يقود أوزبكستان ضد مصر
السبت، 27 يوليه 2024 - 17:24
كتب : FilGoal
أعلن تيمور كابادزي مدرب منتخب أوزبكستان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مصر.
ويلتقي منتخب أوزبكستان مع مصر في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.
ويقود إلدور شموردوف لاعب روما هجوم أوزبكستان.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عبد الواحد نعماتوف.
الدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدي خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف.
الوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف.
الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف.
وكان منتخب أوزبكستان قد خسر المباراة الأولى من إسبانيا، بينما تعادل منتخب مصر مع جمهورية الدومنيكان.
نرشح لكم
أولمبياد باريس - نتائج معقدة تقود للعب النظيف.. سيناريوهات تأهل وخروج منتخب مصر الأولمبي باريس 2024 - بعد الفوز على أوزباكستان.. تعرف على انتصارات مصر السابقة في الأولمبياد أولمبياد باريس - موعد مباراة مصر الأولمبي ضد إسبانيا.. القناة الناقلة والمعلق أولمبياد باريس - الفوز الأول.. هدف كوكا "بالصدفة" يُنصر مصر على أوزبكستان أولمبياد باريس – تنس.. دجوكوفيتش إلى الدور الثاني بانتظار نادال.. وألكاراز يفوز على هادي حبيب أولمبياد باريس - جمباز فني.. عمر العربي يحتل المركز الـ 27 أولمبياد باريس - طائرة.. بولندا تنتصر على مصر بـ 3 أشواط دون مقابل أولمبياد باريس - رئيس اتحاد الملاكمة لـ في الجول: سنحقق في استبعاد يمنى عياد