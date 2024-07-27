أولمبياد باريس - مهاجم روما يقود أوزبكستان ضد مصر

أعلن تيمور كابادزي مدرب منتخب أوزبكستان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مصر.

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع مصر في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

ويقود إلدور شموردوف لاعب روما هجوم أوزبكستان.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الواحد نعماتوف.

الدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدي خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف.

الوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف.

الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف.

وكان منتخب أوزبكستان قد خسر المباراة الأولى من إسبانيا، بينما تعادل منتخب مصر مع جمهورية الدومنيكان.