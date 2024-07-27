أولمبياد باريس - اعتذار من اللجنة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية بعد ما حدث في حفل الافتتاح

قدمت اللجنة الأولمبية الدولية اعتذارا إلى كوريا الجنوبية بعد الخطأ الفادح الذي حدث في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وخلال طابور العرض وأثناء مرور الوفد الكوري الجنوبي تم تقديمهم باسم "الجمهورية الديمقراطية لكوريا" وهو اسم جارتها الشمالية.

وبعدها وأثناء مرور الوفد الكوري الشمالي تم الإشارة لاسمهم بشكل صحيح.

ويطلق على اسم كوريا الجنوبية جمهورية كوريا.

وأبدى وزير الرياضة الكوري الجنوبي غضبه من الخطأ وأعلن نية بلاده التقدم بشكوى إلى فرنسا على المستوى الحكومي.

وبعد ذلك اعتذرت اللجنة الأولمبية الدولية من خلال حسابها الكوري عبر موقع "إكس" عن الخطأ.

ولم يكن ذلك هو الخطأ الوحيد الذي حدث خلال حفل الافتتاح إذ أنه تم وضع العلم الأولمبي رأسا على عقب ليظهر بشكل خاطئ.