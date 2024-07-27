أولمبياد باريس - ملاكمة.. يمنى عياد تودع مبكرا دون خوض المباراة بسبب خطأ صادم

خسرت يمنى عياد أمام الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا في منافسات الملاكمة بـ أولمبياد باريس 2024.

ونافست يمنى منافسات وزن 54 كيلوجرام.

ولم تُقم المباراة في خبر صادم ومفاجئ، لعدم اجتياز يمنى عياد للوزن المحدد.

وعند قياس الوزن تخطت الوزن المحدد وهو 54 كيلوجرام، بفارق 700 جرام.

وكشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عبر إذاعة أون سبورت: " استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة من أولمبياد باريس جاء بسبب زيادة وزنها 700 جرام قبل انطلاق المنافسات".

من هي يمنى عياد؟

كتبت اسمها في تاريخ الرياضة المصرية بعد التأهل لنهائي إفريقيا 2023 لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد.

مواليد 29 يونيو 2003، وتدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط في مسقط رأسها.

بدأت الكاراتيه ثم الكونغ فو قبل احتراف الملاكمة، وانطلق مشوارها الرياضي بعد مشاهدة شقيقتها وهي تلعب الكاراتيه.

حلم حياتها منذ بدء ممارستها الرياضة بعمر 6 سنوات في مسقط رأسها بكفر العرب في دمياط، هو المشاركة بالأولمبياد يوما ما.

لعبت لفترة في رياضة الفنون القتالية قبل أن ينصحها مدربها وائل فهر بالالتحاق برياضة الملاكمة بسبب تميزها في اللعب باليد.