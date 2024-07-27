أولمبياد باريس - ملاكمة.. يمنى عياد تودع مبكرا دون خوض المباراة بسبب خطأ صادم

السبت، 27 يوليه 2024 - 17:15

كتب : محمد سمير

يمنى عياد - ملاكمة

خسرت يمنى عياد أمام الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا في منافسات الملاكمة بـ أولمبياد باريس 2024.

ونافست يمنى منافسات وزن 54 كيلوجرام.

ولم تُقم المباراة في خبر صادم ومفاجئ، لعدم اجتياز يمنى عياد للوزن المحدد.

وعند قياس الوزن تخطت الوزن المحدد وهو 54 كيلوجرام، بفارق 700 جرام.

وكشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عبر إذاعة أون سبورت: " استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة من أولمبياد باريس جاء بسبب زيادة وزنها 700 جرام قبل انطلاق المنافسات".

من هي يمنى عياد؟

كتبت اسمها في تاريخ الرياضة المصرية بعد التأهل لنهائي إفريقيا 2023 لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد.

مواليد 29 يونيو 2003، وتدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط في مسقط رأسها.

بدأت الكاراتيه ثم الكونغ فو قبل احتراف الملاكمة، وانطلق مشوارها الرياضي بعد مشاهدة شقيقتها وهي تلعب الكاراتيه.

حلم حياتها منذ بدء ممارستها الرياضة بعمر 6 سنوات في مسقط رأسها بكفر العرب في دمياط، هو المشاركة بالأولمبياد يوما ما.

لعبت لفترة في رياضة الفنون القتالية قبل أن ينصحها مدربها وائل فهر بالالتحاق برياضة الملاكمة بسبب تميزها في اللعب باليد.

أولمبياد باريس 2024 يمنى عياد ملاكمة باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - اشتعلت المجموعة.. الأرجنتين تفوز على العراق بثلاثية أولمبياد باريس - الإيطالي تامبيري يفقد خاتم زفافه خلال الافتتاح.. ويوجه رسالة لزوجته أولمبياد باريس - الثنائي عصر ودينا مشرف يودع أمام المصنف الأول عالميا باريس - بهدفه في أوزباكستان.. كوكا رقم 37 الذي يسجل لمصر في الأولمبياد أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. إسبانيا إلى ربع النهائي بالفوز على الدومنيكان أولمبياد باريس - زياد السيسي لنصف نهائي سلاح السابر.. وعامر يودع بصعوبة مباشر أولمبياد باريس - كرة طائرة.. مصر (14) 0-1 (17) بولندا.. الشوط الثاني مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(0) أوزباكستان.. حمزة علاء يتألق
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - اشتعلت المجموعة.. الأرجنتين تفوز على العراق بثلاثية 4 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الإيطالي تامبيري يفقد خاتم زفافه خلال الافتتاح.. ويوجه رسالة لزوجته 6 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الثنائي عصر ودينا مشرف يودع أمام المصنف الأول عالميا 18 دقيقة | باريس 2024
باريس - بهدفه في أوزباكستان.. كوكا رقم 37 الذي يسجل لمصر في الأولمبياد 25 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. إسبانيا إلى ربع النهائي بالفوز على الدومنيكان 28 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - زياد السيسي لنصف نهائي سلاح السابر.. وعامر يودع بصعوبة 59 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول – المصري يفاضل بين عرضي غزل المحلة وبتروجت لضم جريشة ساعة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد باريس - كرة طائرة.. مصر (14) 0-1 (17) بولندا.. الشوط الثاني ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 2 مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. زياد السيسي يخطف التأهل لنصف النهائي 3 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 4 إيقافات وغرامات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 31