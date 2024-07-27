حسام عرفات إلى إدارة أسوان: عرضت سيارتي للبيع للصرف على عائلتي.. هل هذا رد الجميل؟

أعرب حسام عرفات لاعب نادي أسوان عن غضبه الشديد بسبب عدم حصوله على مستحقاته من إدارة ناديه السابق.

حسام عرفات النادي : بورفؤاد أسـوان

وانتقل حسام عرفات إلى اسوان بعدما ارتدى قمصان أندية الزمالك ووادي دجلة وغزل المحلة وإنبي.

عرفات يستعد لخوض تجربة جديدة مع نادي بور فؤاد في دوري المحترفين.

وكتب عرفات عبر حسابه على فيسبوك: "بعد إصابتي في مواجهة الأهلي قررت الرحيل عن صفوف إنبي الذي قرر تخفيض عقدي رغم أن أيمن الرشيعي رئيس النادي الذي انتقد إدارات الأندية في التعامل مع الراحل أحمد رفعت، هو أول شخص قام بتخفيض عقدي".

وتابع "انتقلت لنادي أسوان وقمت بتجميع الأموال بالاشتراك مع زملائي من أجل مساعدة اللاعبين الأفارقة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم ولم يكن بإمكانهم حتى السفر إلى بلادهم".

وواصل "تكفلت بدفع ثمن عمليه إصابة زميل في الفرقه الحارس خالد وليد وحصلت علي أموالي بعد 6 أشهر بعد معاناة وإرهاق عصبي. تعرضت للسباب من مصطفى شرقاوي إداري الفريق وهذا لا يليق بناد لديه قيم ويمثل صعيد مصر".

وأكمل "تم منحي شيك بدون توقيع من امين الصندوق عن عمد ولذلك حتى لا يجوز صرفه ويتم تأخير حصولي علي مستحقاتي. قررت الاستمرار مع الفريق بعد الهبوط للدرجة الأدنى وأحرزت 8 أهداف وبذلت كامل الجهد والتعب من أجل الفريق برغم أني لاعب لديه الكثير".

وتابع " هل يجوز بعد هذا العمر والعمل الشاق ان اقوم بعرض عربيتي للبيع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . هل يستطيع لاعب كرة القدم التركيز وسط هذه المهازل وبرغم ذلك استطعت انا وزملائي ببقاء الفريق في دوري المحترفين .هل هذه هي قيمة رد التقدير الذي فعلته من أجلكم ؟".

وأتم " كان لدي عروض من 3 أندية بالدوري الممتاز ولكن إدارة اسوان أبلغتني بالاستمرار مع الفريق، لكني تفاجأت بخصم 50 % من قيمة عقدي".

حسام عرفات انضم إلى أسوان في يناير 2023 وخاض 16 مباراة بالدوري الممتاز وسجل هدفين.

وأحرز عرفات 8 أهداف بقميص ممثل الصعيد في دوري المحترفين قبل أن يتمم إجراءت انتقاله لنادي بور فؤاد هذا الصيف.