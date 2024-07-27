أولمبياد باريس - تأهل زياد السيسي لربع النهائي.. وفوز ماراثوني لـ عامر في سلاح السابر

تأهل الثنائي المصري زياد السيسي ومحمد عامر لربع نهائي منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024.

وانتصر زياد المصنف الأول على الأمريكي ميتشيل سارون بنتيجة 15-13.

وفي مباراة ماراثونية حقق عامر المفاجأة وأقصى الجورجي ساندرو بازادزي من دور الـ 16 باللمسة القاضية.

ووصل الثنائي لنتيجة 14-14 وحسم عامر الفوز لصالحه والتأهل للدور المقبل بنتيجة 15-14.

إلى دور ربـــــــــــــــــــــــــــــــع النهائــــــــــــــــي 👏 انتصار مصري 💪🇪🇬 زياد السيسي يفوز على الأمريكي ميتشيل سارون ويتأهل لدور الـ 8 🇪🇬 pic.twitter.com/4vmnwxWBww — FilGoal (@FilGoal) July 27, 2024

وسيلتقي زياد السيسي مع الألماني ماتياس سزابو في ربع النهائي في مباراة تبدأ في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

وسيواجه عامر الإيطالي لويجي ساميلي في آخر مباريات المرحلة.

وفي حال وصل الثنائي المصري لنصف النهائي ستضمن مصر ميدالية أولى على الأقل في أولمبياد باريس 2024.

وستذاع مباريات السلاح اليوم على بي إن سبورتس 4 بدءا من الثامنة مساءً وتغطية لمباريات نصف النهائي ومباريات التتويج بالميداليات.

من هو محمد عامر؟

مواليد 18 ديسمبر 1997، يلعب لنادي تيم مورهاوس للمبارزة بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يتحدث اللغتين الإنجليزية والألمانية بخلاف العربية.

بدأ ممارسة السلاح بعمر 12 عاما في نادي الشمس، بعدما كان يلعب كرة القدم والجودو في البداية بنفس النادي.

انتقل لممارسة سلاح الشيش بعد تشجيع والدته له.

بطله المفضل الإيطالي ألدو مونتانو الحائز على خمس ميداليات أولمبية في المبارزة.

حصد ذهبية بطولة العالم للناشئين في 2015، بينما أفضل نتائجه على مستوى الكبار كان المركز السادس في 2022.

🔴 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل باللمسة القاضية.. محمد عامر (المصنف 18) يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء ساندرو بازادزي المصنف الثاني عالميا بنتيجة 15-14ويتأهل إلى ربع نهائي منافسات سلاح السيف 👏🇪🇬 عامر يواجه الإيطالي لويجي ساميلي في ربع النهائي بعد نصف… pic.twitter.com/gXtw1Ye4TM — FilGoal (@FilGoal) July 27, 2024

من هو زياد السيسي؟

مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، لاعب بالم هيلز.

هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.

متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.

والده الراحل علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.

درس الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرغب في عدم إتمام استكمال دراسته هناك قبل أن يستقر على الاستمرار عقب وفاة والده.

بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.

والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة.

حصل على ذهبية الجائزة الكبرى وأحد أبرز المرشحين لحصد الميدالية الأولمبية.

يطمح في تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس.

انتشرت شائعة بأن يلعب هو وزوجته باسم أمريكا وكشف عن تفاجئه من الشائعة ولكن ربما ذلك بسبب إقامتهم هناك، لكن الثنائي لم يفكر أبدا في الأمر من الأساس.

بطله المفضل، الأمريكي مايكل جوردان لاعب كرة السلة أما على مستوى مصر فزميله علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن.

فلسفته هي "طالما تفعل ما عليك القيام به، سيحدث ما تنتظره، فقط آمن بقدرتك على فعل ذلك".

يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.