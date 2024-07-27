أولمبياد باريس – تشكيل مصر.. عودة كوكا أمام أوزباكستان

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل الفراعنة استعدادا لملاقاة أوزباكستان مساء اليوم السبت.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار كل من أوزباكستان وإسبانيا والدومينيكان.

وكان منتخب مصر تعادل في المباراة سلبيا بدون أهداف مع الدومينيكان.

فيما خسر منتخب أوزباكستان من إسبانيا بهدفين لهدف.

وشهد التشكيل عودة أحمد نبيل "كوكا" له عقب غيابه عن المباراة الأولى للإصابة وحينها شارك أحمد عاطف "قطة" بدلا منه.

وحافظ ميكالي على تشكيل مصر عدا ذلك التبديل.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء

في الدفاع: كريم الدبيس- عمر فايد- حسام عبد المجيد- أحمد عيد

في الوسط: محمد شحاتة- محمد النني- أحمد نبيل "كوكا"

في الهجوم: إبراهيم عادل- أسامة فيصل- أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي الجابري وزياد كمال ومصطفى سعد ومحمد طارق وبلال مظهر وأحمد عاطف "قطة".

ويتواجد في القائمة الاحتياطية كل من محمد سيحا ومحمد المغربي وأحمد عبد النبي.

فيما يغيب محمود صابر عن المباراة لطرده في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وإيقافه لمباراتين.